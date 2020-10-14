习近平赋予深圳更多改革自主权 率先实现社会主义现代化

中共总书记、中国国家主席习近平今早在深圳经济特区建立40周年大会上，除了肯定深圳经济特区在中国改革开放历史上的重要意义，也称将以深圳经济特区建立40年为契机，赋予深圳在改革上关键领域更多自主权。

综合中国媒体报道，习近平在演讲中提到，中共中央经过深入研究，决定以经济特区建立40周年为契机，支持深圳实施综合改革试点，以清单批量授权方式赋予深圳在重要领域和关键环节改革上更多自主权，一揽子推出27条改革举措和40条首批授权事项。

他强调，中共中央对深圳改革开放、创新发展寄予厚望。去年8月，中共中央出台了支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，全面部署了有关工作。深圳要建设好中国特色社会主义先行示范区，创建中国社会主义现代化强国的城市范例，“形成全面深化改革、全面扩大开放新格局，推进粤港澳大湾区建设，丰富“一国两制”事业发展新实践，率先实现社会主义现代化”。

习近平说：“这是新时代党中央赋予深圳的历史使命。”

他也说：“深圳经济特区要扛起责任，牢牢把握正确方向，解放思想、守正创新，努力在重要领域推出一批重大改革措施，形成一批可复制可推广的重大制度创新成果。”

中国官方周日（11日）发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》（简称《方案》），明确在中央改革顶层设计和战略部署下，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，预示深圳改革开放再出发。

《方案》提出，要在深圳推行户籍制度改革、土地管理制度改革、支持开展数字人民币内部封闭试点、开放能源、电信、公用事业等领域市场准入等重要改革和开放举措。

辟谣中国“闭关锁国”的说法

习近平的演讲对中国和世界格局也有不少着墨。他说，当今世界正经历百年未有之大变局，而冠病疫情全球大流行使这个大变局加速演进，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，世界进入动荡变革期。

在这样的格局下，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，社会主要矛盾发生变化，人民对美好生活的要求不断提高。

他进一步表示，中国正在形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但实现高质量发展还有许多短板弱项，经济特区发展也面临着一些困难和挑战。

不过，他强调，新发展格局不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环；要优化升级生产分配流通消费体系，深化对内经济联系，增加经济纵深，增强畅通国内大循环和联通国内国际双循环的功能。

此前，有讨论认为，中国官方提出“双循环”的说法，是中国应对外部压力的“闭关锁国”之举，并担忧中国可能回到“自力更生”的时代。

习近平：要赢得全球科技革命的主动权

习近平还总结了经济特区40年改革开放、创新发展积累的十条经验，包括坚持全方位对外开放，不断提高“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力；以及坚持创新是第一动力，在全球科技革命和产业变革中赢得主动权。

从去年初到今年9月，美国先后把近百家中国企业列入实体清单，实行高科技出口管制。其中包括限制对中国通讯巨头华为的芯片供应，以及对中国的短视频社交媒体抖音（Tiktok）的禁令。

随着越来越多中国科技企业面临“卡脖子”的困境，有分析认为，中国政府已将本土科技创新列为“头等大事”，并希望能尽早在关键的核心技术取得突破，避免美国的技术封锁。