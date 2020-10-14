中国外交部敦促加方立即释放孟晚舟

加拿大总理特鲁多13日称，将继续与盟友合作以确保中国不会将“任意拘押”两名加公民和其他国家公民的“胁迫外交”式举措视为一种成功策略。同日，加外长商鹏飞就加中建交50周年发表声明，指责中国搞“胁迫外交”。中国外交部发言人赵立坚今天回应称，对加方故意混淆事实，再次发表有关错误言论，表示强烈不满，坚决反对。“我们再次强烈敦促加方纠正错误，立即释放孟晚舟女士，并让她平安回到中国，搬掉阻碍中加关系发展的这块绊脚石，让中加关系早日重回正轨。”

据澎湃新闻报道，赵立坚在今天的例行记者会上说，中国已向加方提出严正交涉，加方应该直面的基本事实和问题是：为什么至今不敢承认近两年来中加关系遭遇困难的起因是加方无理拘押并没有违反任何加拿大法律的无辜的中国公民孟晚舟；在美国众多盟友中，为什么单单只有加拿大同意配合美国抓捕孟晚舟；为什么加方在孟案信息披露问题上遮遮掩掩，想方设法阻止公开更多的涉案文件？

赵立坚指出，必须说明的是加拿大政府至今不敢正视上述事实，不敢向加拿大民众说明上述事实真相，这是虚伪和软弱的表现。加方在孟晚舟事件上的所作所为，才是真正的任意拘押和胁迫外交的典型案例。对此，14亿中国人民和国际社会看得清清楚楚。

赵立坚说，中方重视发展中加关系的立场是一贯明确的。同时只有切实秉持相互尊重，平等相待的原则，中加关系才能行稳致远。