两国关系前途迷茫 中国60亿美元主权债券却大受美国投资者追捧

尽管围绕美国大选和对华紧张关系的不确定性日益上升，但中国政府发行的美元债券却大受欢迎。

彭博社引述不愿公开身份的知情人士，指中国连续第四年秋天推出美元债券，品种包括三年期、五年期、10年期和30年期。投资者认购金额已超过300亿美元（约407.27亿新元），其中包括联席牵头经办机构的108亿美元意向。

中国财政部通过此次发行募集约60亿美元。较短久期品种的溢价幅度低于2019年发行时的最终价格指引。

这是中国财政部首度向广泛的美国投资者开放其债券发行，有望在使投资者基础多样化的同时，安抚信贷市场对中美脱钩的担忧。

此次交易料将包括中国首次发行的144A债券，以及曾发行过的S规例优先债，从而使其面向的潜在国际投资者范围比去年发行60亿美元债券和40亿欧元债券时更广。

“144A债券发行表明，中国渴望在全球范围内推广其美元债券，包括向美国投资者推广，”星展银行驻新加坡的宏观策略师Chang Wei Liang表示，“中国采取了务实的态度来深化和开放其金融市场，而且无论与美国之间的政治关系是否紧张，它可能都会继续这样做。”

彭博社目前没有联系到中国财政部官员置评。

本周中国发行新主权债之际，适逢美国11月大选前的不确定性开始令投资者信心承压。分析师们称，在10月份发行这些债券将有助于避免市况可能变得更加不利。

中国这种“一切如常”的态度，和投资者对全球最大两个经济体脱钩的担忧日益加深形成了鲜明对比。中国财政部2017年重启美元债券发行时曾表示，这将帮助从开发商到地方政府的各类发行人确立一条基准收益率曲线。