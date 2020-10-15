台湾判决一起共谍案 退役中校被判四年

台湾昨天（14日）判决一起共谍案，一名空军退役中校被指在大陆经商时被吸收为在台发展组织的间谍，利诱现役军官加入，被新北地院判处四年徒刑。

据台湾《联合报》报道，台湾国防部空军退役中校杜永心赴大陆经商，被大陆军方吸收成为在台发展组织的间谍，多次利诱现役军官加入，在台海发生战争时采取消极不抵抗作为，昨天被新北地院依违反国安法判处四年徒刑。

杜男昨天出庭聆判，对判决结果仅表示非常难过，没有心情多谈是否上诉。

检方起诉指出，杜男1994年赴陆经商被吸收成为共谍，2006年间，他得知服役时认识的蔡姓陆军中校经济困难，便展开金钱攻势，试图笼络对方“效忠祖国”，但未成功，最后在去年9月被查获。

全案曝光后，杜男否认共谍身份，辩称投共只是金援蔡男藉口，都是酒醉吹牛皮胡说的话，但由于蔡男除了交出杜男先后送的现金20万元（新台币，约9500新元）、高价酒和茶叶等物，也拿出两人聊天时的录音档，因此说法未被采信。

中国大陆官媒近期连续多日公布破获数百起台湾间谍窃密案、抓获一批台湾间谍及涉案人员的消息，国台办发言人朱凤莲昨天在记者会上被问到此时公布间谍窃密案的考虑时说，“近一个时期以来，民进党当局挟洋自重，加紧与外部反华势力勾连，频频制造事端，大搞‘台独’分裂活动，严重危害两岸和平和台海局势稳定，严重危害国家主权、安全和发展利益。”