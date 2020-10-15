英国情报机构负责人要加强应对中国的“秘密活动”

英国安全局新任处长麦卡勒姆（Ken McCallum）14日指出，俄罗斯是英国最大的安全和情报威胁，但中国的情报行动“将影响全世界”（will be shaping the world）；MI5希望“采取更多行动”来应对中国威胁英国企业和大学智慧财产权的活动。

这是麦卡勒姆今年4月上任以来的首次公开谈话。

据《卫报》报道，他在英国内政部表示，如果问题是哪个国家的情报机构在2020年10月对英国造成的麻烦最大，答案是俄罗斯，“另一方面，如果问题是哪个国家将在未来十年塑造我们的世界，为英国带来重大机遇和挑战，答案是中国。”

麦卡勒姆说，MI5和英国政府在2020年面临的最大挑战之一，是来自俄罗斯、中国、伊朗以及其他“敌对国家”对英国国家安全的威胁，其严重性和复杂性与日俱增，并和极为危险的恐怖主义威胁并行；如果说俄罗斯造成突发的恶劣天气（bursts of bad weather），中国则必须为气候改变（changing the climate）负责。

麦卡勒姆表示，将会“谨慎地”将MI5的资源优先用以应对中国的“秘密活动”，希望在发现国家关键基础设施面临风险时，能够及早采取行动。英国希望在气候变迁等重大全球性议题上与中国合作，与此同时，在遭遇秘密的敌对活动时予以坚定回击。

近几个月来，英国与中国的关系渐趋恶劣，中国电信巨擘“华为”参与英国5G建设的目的收到美国质疑。此外，据称中国试图收买英国秘密情报局（军情六处，MI6）前官员卡麦隆（Fraser Cameron），向欧盟发动间谍活动，但卡麦隆否认。

不过，麦卡勒姆也强调，英国​​必须在中国问题上谨慎行事，因为完全与中国分道扬镳会造成经济方面的影响；英国需要在政府内部进行广泛对话，更重要的是，就英国与中国在机遇和风险方面如何互动做出明智判断。

麦卡勒姆发表前述谈话之际，英国政府起草了新的“国家安全投资法案”，预计本月公布。这项法案涵盖国防和关键基础设施在内的投资交易，赋予英国部会大臣权力，使其得以国家安全为由，撤销外国在英国的投资或收购交易，以阻止敌对国家获得关键资产的控制权，被外界视为针对中资而来。