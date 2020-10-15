江苏师大22名学生染肺结核 43人检测异常隔离

江苏师范大学昨天（14日）在官方微博证实该校数十名学生患肺结核一事，并称“22例患者已休学进行规范性治疗”，43名学生CT影像异常，已隔离观察。

据澎湃新闻报道，有微博网友前天（13日）爆料称，位于江苏徐州的江苏师范大学科文学院开始暴发肺结核，其中有一个班级的学生做肺结核检查，发现有19个人肺结核CT存在问题，但学校并未重视。

该名自称是江苏师范大学18级软件1班的同学称，他于2019年被传染肺结核，同年11月被确诊。

但此后一年学校非但没有发布任何通知，也没有提醒学生佩戴口罩，更没有安排相关学生做CT检查，只是一直做ppd皮试检测。

该网友表示，近日学校陆续有救护车抵达，紧接着一批批学生拖着行李箱回家。虽然学校都知道有学生感染肺结核一事，学校依旧在正常上课。

对此上述事件，在数家中国媒体报道之后，江苏师范大学官方微博于昨天傍晚通报了相关情况，并证实该校爆发多例肺结核病例的消息。

通报称，爆发肺结核病情的是该校的独立学院——科文学院潘安湖校区，爆发的时间节点集中在“2019年8月21日至2020年10月12日期间“。目前，22例患者已休学进行规范性治疗。

通报说，今年9月初学生返校后，江苏师大潘安湖校区全体师生及后勤人员于9月11日至17日进行了结核菌素试验筛查和胸片检查，10月10日至11日，对前期检查中结核菌素试验强阳性及重点班级的师生又进行了CT筛查，CT筛查后共发现43名学生胸部CT影像异常，需进行进一步诊断排除。43名学生已单独隔离进行医学观察。

昨天，根据江苏省、徐州市疾控中心及徐州市传染病医院建议，”除四名学生由家长接回家庭所在地专门医院诊疗外，其余已在徐州市传染病医院住院进一步诊断“。

江苏师范大学称，江苏省、徐州市、贾汪区有关疾控部门、专家目前均已进驻科文学院潘安湖校区进行规范性疾病防控指导。



