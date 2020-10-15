港建制议员被提醒不要接触五眼联盟国家的官员

中美关系紧张，美国早前限制驻美中国领事馆人员的活动，中国外交部亦采取反制措施，限制美国驻华使领馆及其人员活动，包括美国驻港外交官，事件更波及香港政圈。据悉，立法会建制派议员最近就收到“温馨提示”，尽量不要与“五眼联盟”及个别欧洲国家的领事及官员接触。

据《星岛日报》报道，对此消息，有建制派人士认为，目前政治环境与一年前大为不同，国家遭到围堵，若没有反制措施则无法宣示主权，愿意支持国家，遵守同尊重任何外交决定。

另一名建制人士也表示自己一向避免接触外国外交人员，即使几年前美国领事曾多次邀请，都一一拒绝，原因是“关上门后不知道对方会说什么”，害怕对方记录后，多年后爆出对话材料，尤其目前中美关系紧张，不希望自己成政治牺牲品。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，中国对美国外交人员的限制是出于反制措施，就美国早前要求中国驻美外交官在当地有探访校园、会见政要等活动前，都要事先获批准表达不满，但在一般情况下，中方不会主动限制他国外交官活动。

此次传出扩大限制范围，提示香港政府及立法会人员不要见“五眼联盟”，即美国、英国、澳洲、加拿大与新西兰的外交官，刘兆佳坦言自己没有收到相关讯息。

但他认为若事情属实，评估不鼓励来往的做法，可能是不满有关国家近来行径干涉香港内政、不尊重中国对香港的主权。

刘兆佳补充，“五眼联盟”多次批评中国为港制定《港区国安法》，又批评香港高度自治状况，暂停执行与香港引渡逃犯协议，禁止敏感战略物资出口到香港等，同时又包庇及鼓励反中乱港分子，在中国看来都是不友好的。

刘兆佳认为，外交官员其中一项重要工作是要了解当地情况并向自己的国家汇报，过程中需要接触当地不同人员。他不排除有个别国家派情报人员到领事馆工作，并以外交官身分掩护，在当地扶植反对派领袖及就当地事务发表舆论影响民情等。不过，外交部门并非外国政府收集情报及发挥影响力的唯一途径，可通过第三者如商人、非政府组织、宗教组织、学术或人权机构等继续其工作。