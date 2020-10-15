【视频】蔡英文视察雷达站 美国人员跟随

台湾总统蔡英文前天（13日）前往新竹乐山视察雷达站，官方发布的视频显示，雷达站出现美国人员。台湾媒体称，这是政府首度公开美国人员进驻乐山站。

据台湾中时电子报报道，蔡英文当天视导高度机密、位于新竹乐山的长程预警雷达站。报道引述台湾国防部旗下的军闻社视频指，蔡英文在视察时，一名脸部轮廓较深邃、站在一旁观察的男子是美国人员。

（视频来源：YouTube/chinatimes 《即时新闻》/军闻社）

报道称，台湾总统府在公布军事视导影片方面有严谨的审核流程，避免机密外泄，而上述视频播出美国人员在乐山的画面，代表蔡政府有意释出台美军事合作紧密关系，共同分享最机敏的飞弹预警情报。

台湾空军说，乐山阵地部署之雷达系统，是台湾方面循军售向美采购之高科技装备，照片内美籍人士是依台湾需求，由美原厂依约派遣之专业技术代表，提供维修服务，协助系统顺利运作，以确保装备妥善，巩固台湾空防。

蔡英文前天在面簿上说，只要“周边国家”发射飞弹、火箭，由台湾空军负责飞弹预警工作的乐山雷达站，能第一时间确实侦测到，为反制单位争取更充裕的应变时间，并称从台湾看到世界，从世界看到外太空，这就是“台湾空防的眼睛”。

据了解，台美双方所签的维护合约，由美国负责全系统厂级维修，台湾军方只可执行基本维修，2014年美军已同意将技术移转，发射接收模组等八项组件供台湾军方维修，但仍不愿开放核心技术。

报道也成，由于美国掌握核心维修，加上有美国技术人员进驻，因此一直都有美军控管雷达情资的传闻。