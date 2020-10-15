《人民日报》刊告台湾情治部门书 警告“勿谓言之不预也”

中国官媒《人民日报》今天（15日）刊文，就近期大陆官方连续多日通报的台湾间谍案件警告台湾情报机构停止对大陆的情报渗透破坏活动，并使用了被视为北京最严重的外交警告术语“勿谓言之不预也”。
在这篇署名为“安平”的文章中，《人民日报》批评蔡英文“愈加挟洋自重”，加紧与外部反华势力勾连聚合，频频制造事端，严重危害两岸和平和台海局势稳定。
文章引述国际危机组织观察，称台湾海峡已被列入“重大形势恶化地区”。
不过文章指出，两岸人民都不愿兵戎相见。但指如不幸战事爆发，罪魁祸首必是“台独”。
文章也提到去年发生的蔡英文专机被用于走私香烟的“私烟案”，指台湾当局“公器私用，大肆敛财”，情报单位被外行领导，称这都是“台独”势力、岛内两党内斗的后果。
文章喊话，表示愿以“最大诚意与广大台湾同胞共享和平，共谋发展”，并呼吁台湾情报机构停止为“台独”分裂势力背书，继续向美西方出卖国家主权和中华民族核心利益。
文章警告，大陆的国家安全机关有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，对台湾情治部门任何渗透破坏活动依法予以坚决打击和严正惩戒。
另外，在《人民日报》同版刊登新闻《国台办——民进党当局“以武谋独”是螳臂当车》中，报道提到，国台办发言人朱凤莲14日在例行新闻发布会上应询表示，民进党当局勾结外部势力，“以武谋独”，不过是螳臂当车，只会给台湾民众带来深重灾难。
《人民日报》刊登的《站在历史正确的一边——告台湾情治部门书》全文如下：
近期，媒体公开报道了我国家安全机关组织实施“迅雷—2020”专项行动的有关情况。从披露内容看，这是继“2018—雷霆行动”之后，国家安全机关针对台湾当局及其间谍情报机关的又一次重拳出击。此次专项行动，共破获数百起台湾间谍窃密案件，抓获一批台湾间谍及运用人员，打掉多个台湾间谍情报机关针对祖国大陆布建的间谍情报网络。从2018年的百余起到2020年的数百起，案件数字的攀升，背后折射出的是台湾当局及其间谍情报机关困兽犹斗，近乎疯狂地对祖国大陆实施各类情报渗透破坏活动。
无风不起浪。一个时期以来，在国际大气候和台湾岛内小气候影响下，蔡英文当局愈加挟洋自重，加紧与外部反华势力勾连聚合，频频制造事端，严重危害两岸和平和台海局势稳定。根据国际危机组织观察，台湾海峡已被列入“重大形势恶化地区”。将心比心，两岸人民都不愿兵戎相见。但如不幸战事爆发，罪魁祸首必是“台独”。更须值得警惕的是，战事未发，情报先行。台湾情治部门不仅长期把祖国大陆当成攻击目标开展情报活动，近年来更沦为蔡英文当局党同伐异、铲除异己、推动“台独”路线的工具。对内，借助修订“国安五法”、出台“反渗透法”，大搞“绿色恐怖”，严密监控岛内民众，限缩两岸交流交往。对外，奉行“金钱外交”“情报外交”，甘当棋子，不惜出卖国家主权和台湾人民切身利益，换取美西方的庇护。
在蔡英文当局指使下，台湾情治部门积极充当“台独”分裂势力的“马前卒”“急先锋”，大搞不义之举，大行忤逆之道，弊案丛生，乱象纷呈。去年“私烟案”一出，台湾民众大开眼界，原来综理岛内情治系统的台湾“国安局”竟然是最大的走私贩子，“总统”专机居然成了最高效的走私工具。公器私用，大肆敛财。为全面推动“绿化”，“外行领导内行”也是台湾情治部门饱受诟病的顽疾。近年来，岛内情治系统元老多次公开表态，台湾情治部门频频出现“情报关系被抓，情报人员出丑，情报工作受挫”的局面，根源就是“台独”恶瘤上身，两党内斗不休。情治部门首脑如同把头埋在沙子里的鸵鸟，只知一味“崇蔡媚上”，以“非绿即蓝”划分阵营，不顾情报工作规律、不管情报人员死活。这种环境下，台湾情治部门军心涣散、人心分离、士气低落，各为其主、各自为战，卖官鬻爵者有之，欺上瞒下者有之，贪墨经费者有之，坑蒙拐骗者有之，情报造假者有之，一派穷途末路乱象。饶是如此，台湾情治部门个别人物还叫嚣着要协助台军构建所谓“不对称战力”，妄图以一螳之臂阻挡历史前进的滚滚车轮。
历史大势，浩浩汤汤；顺之者昌，逆之者亡。习近平总书记深刻指出，我们愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何空间。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞。我们愿意以最大诚意与广大台湾同胞共享和平，共谋发展，但对“台独”分裂势力谋“独”拒统、破坏和平的种种逆行，我们也必将依法严惩不贷。
我们奉劝台湾情治部门，不要被“台独”的“末路战车”所绑架，这辆“末路战车”的狂奔只有一个结局，就是粉身碎骨、身败名裂。蔡英文当局只有一己政党之私利，完全不顾两岸同胞利益福祉，更遑论一线情报人员的死活。希望台湾情治部门能够看到民族大义与历史正道，立即停止对祖国大陆的情报渗透破坏活动，尤其不要继续充当蔡英文当局的鹰犬和走狗，为“台独”分裂势力背书，继续向美西方出卖国家主权和中华民族核心利益。否则，我国家安全机关有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，对台湾情治部门任何渗透破坏活动依法予以坚决打击和严正惩戒。
我们正告台湾情治部门中抱守“台独”立场的顽固分子，玩火自焚只有死路一条，弃暗投明才是人间正道。对冥顽不化、死不悔改、继续从事“台独”分裂活动，危害祖国国家安全和利益的死硬分子，我国家安全机关会坚决运用反分裂国家法、反间谍法等法律武器，紧盯不放、穷追务获、一追到底。青山遮不住，毕竟东流去。希望这些顽固分子尽早认清形势，早早收手，回头是岸，莫要眷恋穷城，徘徊歧途，自寻绝路。勿谓言之不预也。
我们欢迎台湾情治部门中拥护祖国统一的有识之士，有机会多到祖国大陆走一走、看一看，彻底摒弃蔡英文当局背宗忘祖的“台独”意识和狭隘的“岛民”心态，亲身感受大陆巨大的发展变化，共同分享祖国蓬勃的发展机遇。血浓于水，守望相助。两岸同胞同根同源，同文同种，祖国大陆与你们沟通交流的大门永远敞开着，欢迎通过各种形式、各种方式、各种渠道来开展各方面合作。渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。希望我们携手一道，遏“台独”、反分裂、促和平，共筑抵御外侮、捍卫国家主权的隐蔽防线，共绘中华团圆的美好明天。
历史若镜，岁月淘沙。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是大势所趋、民心所向。完成这一历史大业，必须依靠两岸同胞的和衷共济、共同奋斗。我们相信，只要两岸同胞共担民族大义，勠力同心，相向而行，必能共享中华民族复兴的伟大荣光。