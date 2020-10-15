《人民日报》刊告台湾情治部门书 警告“勿谓言之不预也”

中国官媒《人民日报》今天（15日）刊文，就近期大陆官方连续多日通报的台湾间谍案件警告台湾情报机构停止对大陆的情报渗透破坏活动，并使用了被视为北京最严重的外交警告术语“勿谓言之不预也”。

在这篇署名为“安平”的文章中，《人民日报》批评蔡英文“愈加挟洋自重”，加紧与外部反华势力勾连聚合，频频制造事端，严重危害两岸和平和台海局势稳定。

文章引述国际危机组织观察，称台湾海峡已被列入“重大形势恶化地区”。

不过文章指出，两岸人民都不愿兵戎相见。但指如不幸战事爆发，罪魁祸首必是“台独”。

文章也提到去年发生的蔡英文专机被用于走私香烟的“私烟案”，指台湾当局“公器私用，大肆敛财”，情报单位被外行领导，称这都是“台独”势力、岛内两党内斗的后果。

文章喊话，表示愿以“最大诚意与广大台湾同胞共享和平，共谋发展”，并呼吁台湾情报机构停止为“台独”分裂势力背书，继续向美西方出卖国家主权和中华民族核心利益。

文章警告，大陆的国家安全机关有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，对台湾情治部门任何渗透破坏活动依法予以坚决打击和严正惩戒。

另外，在《人民日报》同版刊登新闻《国台办——民进党当局“以武谋独”是螳臂当车》中，报道提到，国台办发言人朱凤莲14日在例行新闻发布会上应询表示，民进党当局勾结外部势力，“以武谋独”，不过是螳臂当车，只会给台湾民众带来深重灾难。

《人民日报》刊登的《站在历史正确的一边——告台湾情治部门书》全文如下：