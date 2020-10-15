香港在世贸会议批美“中国制造”标签规定

香港前天（13日）在世界贸易组织会议上，批评美国政府规定出口到美国的香港制造商品必须标记为“中国制造”。

据香港《南华早报》报道，香港常驻世贸组织代表在会上要求美国放弃新标签规定，并敦促美国履行其作为世贸组织成员的承诺和责任，确保自身遵守世贸组织规则。

华盛顿在8月宣布，香港输美货物将必须贴上“中国制造”标签，但这项规定已延后至11月9日才生效。

港府曾在9月向美国贸易代表办公室发出正式书面投诉信，要求华盛顿撤销上述规定。

香港尚未就此在世卫组织正式起诉美国，但上述声明是香港迄今发出他们计划提出诉讼的最强烈信号。

常驻代表在声明中说：“中国香港对美国强加的原产地标记要求表示强烈反对。”

声明提到：“我们已经写信要求美国立即撤回这一措施，并邀请美国进行双边讨论，以期从共同利益出发，解决这一问题。遗憾的是，美国迄今尚未撤回该措施。”

常驻代表也说，如果美国未能“解决我们对其修改后的原产地标记要求所提出的疑虑，中国香港决心根据世贸组织的争端解决程序，捍卫其合法权益”。

港府发言人告诉《南华早报》，美国就香港的声明做出回应时提到，他们正在审查香港提出的关切点，并称审查一旦完成，美国将对香港的要求作出回应。