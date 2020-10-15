港牧师赴办事处为陈同佳申请入台证 疑似被拒

协助港女命案嫌犯陈同佳的香港牧师管浩鸣，昨天（14日）到台北经济文化办事处，相信是为陈同佳申请入台签证。有香港媒体报道，管浩鸣离开办事处时所持文件与他抵达时的相同，并引述消息人士称，台北驻港办事处人员拒绝陈同佳的申请。

据香港《星岛日报》报道，管浩鸣昨天下午约4时现身香港的台北经济文化办事处。该报记者在现场看到，管浩鸣手持透明公文袋，内有一叠文件，包括特区护照、陈同佳的香港身分证及入台签证申请书，申请书上填有陈同佳个人资料如身分证号码、地址等，而签名人为陈同佳。

管浩鸣进入办事处后，随即到柜台办理手续，全程逗留约十分钟后离开，据知是办理入台签证申请。

被问到申请情况如何，管浩鸣回答，他需要先与律师商量，不方便回答是否为陈同佳办理手续。

记者随后追问，陈同佳本月成行机率大不大，管浩鸣说，他目前不知道，并称陈同佳早前已将窗口的联系方式告知台湾代表律师，相信有关律师知道正确程序。管浩鸣没有回应办事处是否拒绝接收他提交的申请。

另据台湾《联合报》报道，台湾陆委会昨晚发布新闻稿说，陈同佳案涉及台港双方管辖权及相关公权力之行使，必须先完成相关法律程序，并由台港双方政府谈好相关事宜，才有陈同佳赴台入境问题。