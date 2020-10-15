民调：多数美国人愿承担风险 保护台湾不受大陆威胁

一项民调显示，多数美国人民愿意承担风险保护台湾不受中国大陆的威胁。专家认为，这是美国民众对以军事行动协防台湾在态度上做出的重要转变，它有可能形塑美国下一届政府对台湾的政策。

据美国之音报道，华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）昨天（14日）发布在8月展开的民调。在针对美国一般民众及对亚太事务有影响力的思想领袖所做的问卷调查中，多数受访者认为，美国应该为保护盟友伙伴承担风险，包括日本、韩国、澳大利亚、台湾，及南中国海未指明的盟国或伙伴。

这个民调以1到10为刻度来评估受访者认为值得承担风险的程度，10表示“值得承担重大风险”。

在针对一般美国民众进行的调查中，台湾得到的分数是6.69，其他依序为韩国6.92，日本6.88，澳大利亚6.38，而南中国海未指明盟国或伙伴是6.97。

在对400多位美国思想领袖进行的意向调查中，台湾得到的分数比起一般民众要来得更高，认为美国应该为防卫台湾承担风险的分数是7.93，其他依序是日本的8.86，澳大利亚8.71，韩国8.6，南中国海不知名盟国或伙伴7.12。这个项目的平均分数为7或更高。

智库专家对美国民众愿意为防卫台湾承担风险的态度发生变化感到意外。战略与国际研究中心中国实力项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）说，一年前芝加哥全球事务委员会（Chicago Council on Global Affairs）的调查才显示，在台湾被中国大陆攻击的情形下，美国民众支持出兵协防台湾的比例是35%，经过一年时间结果却有明显变化，台湾得到的分数几乎与美国盟国一样高，她认为这是美国民众对台湾的了解与日俱增的结果。

葛来仪说：“我认为这部分是因为在美国，对中国大陆和其挑战、威胁的担忧日益增加，不仅对美国，而且也是对美国的盟友及地区国家。但更多的是，这也是美国人对台湾的认识和理解越来越多的结果，例如台湾在防止冠病扩散的优异表现。”

葛来仪说，这是一个重大的转变，因为台湾在美国思想领袖中得到的高分也有明显的变化，这对形塑未来美国对台湾的政策可能产生作用。

此外，调查结果也显示，在一般美国民众中，有六成比例认为，美中两国存在军事冲突的可能性但不大可能发生，认为可能发生军事冲突的有26%，只有11%的人认为冲突不可避免。

这份民调显示，在经济上如何迫使中国改变经济政策方面，美国人在优先考虑国际协定还是直接征收双边关税上存在分歧。总体而言，35%的美国公众支持利用国际协定和规则迫使中国改变其经济政策，33%的公众支持使用经济制裁和关税等单边手段向中国施压。

在科技方面，71%的受访美国意见领袖拥护在美国的5G领域禁止像华为的中国公司。这个结果与接受访问的其它国家的意见领袖的想法相似。