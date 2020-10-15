中国9月CPI重回“1时代” 分析：年内物价温和助力货币政策落实

随着生猪生产恢复，中国猪肉价格涨幅继续大幅回落，将9月CPI拉回“1时代”，并有望在年内持于这一水平；但另一方面，核心CPI持续低迷、PPI结束连续三个月回升态势，跌幅重又微扩，显示当前国内需求的复苏步伐仍需进一步提速。

据路透社报道，分析人士指出，中国物价年内将保持在温和水平，利于货币政策的落实，中国货币政策已从疫情时期超宽松状况向正常化回归，央行官员上日再重申货币政策坚持稳健取向不变，维护正常货币政策空间。

“应该说物价的回落是意料中的。需求不是很强劲，同时猪肉价格持续回落带动食品价格走低，加之去年基数高，导致CPI走低，预计后两个月仍会保持下行态势。”中原银行首席经济学家王军表示，全年物价会保持相对平稳。

他指出，从昨天央行发布的金融数据也可以看出，宽信用紧货币的搭配仍会继续，物价上涨不是问题也有利于货币政策的落实。

中国国家统计局周四公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%，低于路透调查预估中值1.8%，创2019年2月以来最低；CPI中的食品价格同比上涨7.9%，较上月的11.2%大幅回落，非食品价格同比持平，上月为上涨0.1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅与上月相同。

9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%，逊于路透调查预估中值的下降1.8%。CPI环比上升0.2%，路透调查预估中值0.3%；PPI环比上涨0.1%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟在解读中指出，9月市场供需状况总体稳定，随着生猪生产持续恢复，存栏不断改善，储备猪肉投放增多，猪肉供给有所增加，环比价格由上月上涨1.2%转为下降1.6%，同比涨幅比上月大幅回落27.1个百分点至25.5%。牛羊肉价格同比涨幅均回落，鸡蛋、鸡鸭肉降幅扩大。

受季节和节日等因素叠加影响，鲜果价格则由上月的环比下降0.4%转为上涨7.3%；鲜菜价格继续上涨2.4%，涨幅比上月回落4.0个百分点，同比上涨17.2%，涨幅扩大5.5个百分点。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智指出，剔除食品价格以外的物价水平持续处于低位，非食品价格同比只有0%，核心CPI保持在0.5%的低点，整体需求仍然偏弱。三大需求中，消费修复较为缓慢。在CPI同比涨幅中，翘尾影响1.2个百分点，新涨价因素只有0.5个百分点，显示需求偏弱。

“随着食品价格的回落，四季度CPI可能保持在1时代。”刘学智预计，生猪生产持续恢复，存栏量不断增加，猪肉价格将稳中趋降，随着旅游、住宿等行业恢复，未来非食品价格有望逐渐趋稳微升，但消费恢复较为缓慢，非食品价格可能仍将处于较低水平。

中国9月核心CPI远低于去年全年1.6%的水平，非食品价格亦处于低位，PPI受生活资料价格转跌等因素影响，回到下行通道，均显示当前内需仍较弱，经济虽已在复苏路上但改善幅度还不大。

交行刘学智指出，PPI结束了连续三个月的回升趋势，降幅略有扩大。一方面，石油相关行业价格下降，导致输入性工业价格走低；另一方面，消费需求偏弱传导到生产端，PPI中生活资料价格由涨转降。

但生产资料价格环比上涨、同比降幅收窄，整体工业生产仍处于恢复过程。“单月的PPI波动并未形成趋势，随着专项债带动基建投资加快，叠加全球经济逐渐改善，未来PPI仍有望逐渐回升。”他称。

他认为，物价走低不改变经济复苏趋势，宏观政策以稳为主。虽然食品价格回落导致CPI走低，由于需求正在逐渐恢复，CPI进一步降到负值的可能性较小，不存在明显的通缩状况。“三季度经济增长有望恢复到中高速，宏观政策难再加码，将以稳为主。”

统计局的董莉娟表示，同比来看，9月PPI中的生产资料价格下降2.8%，降幅收窄0.2个百分点；生活资料价格由涨转降，下降0.1%。主要行业中，价格涨幅回落的有农副食品加工业、有色金属冶炼和压延加工业，价格降幅扩大的有石油和天然气开采业，石油、煤炭及其他燃料加工业等。

据测算，在9月份2.1%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响为0，新涨价影响约为-2.1个百分点。

华宝信托宏观分析师聂文认为，通胀数据对货币政策不会造成很大影响，中国的货币政策已经提前收敛，为未来预留了空间。预计会保持目前水平，进一步收紧的可能也不大，因为与疫情共存的经济复苏有脆弱性，疫情反复会带来经济复苏的不确定。

中国9月金融数据再超预期，在创历史同期新高的新增人民币贷款助推下，社会融资规模亦维持高增量。而强劲的企业中长贷等分项数据，表明实体融资需求持续旺盛，进一步印证了当前的经济活力。分析人士称，基本面的强势令政策放松空间难觅，若宏观数据不出现明显转弱，央行只会在定向支持信贷方面进行一些微调。

中国央行货币政策司司长孙国峰称，当前疫情对经济冲击的高峰已经过去，但是中国面临的国际形势仍然复杂严峻，货币政策坚持稳健取向不变，更加灵活适度，更加精准导向，要完善跨周期设计和调节，维护正常货币政策空间。