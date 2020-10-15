北方工大校长被查 今年已有10余名高校书记校长落马

中央纪委国家监委网站10月13日通报，指北方工业大学党委副书记、校长丁辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻报道，包括广西中医药大学校长唐农、西南林业大学原党委书记吴松、山东警察学院党委书记张春义等至少10余名高校书记、校长（副书记、副校长）被查。

本月9日，中央纪委国家监委网站曾通报指上海工程技术大学校长夏建国接受审查调查。

除丁辉与夏建国外，今年被查的高校领导还有广西中医药大学党委副书记、校长唐农；广西中医药大学党委常委、副校长覃裕旺；广州民航职业技术学院原党委副书记、院长吴万敏；西南林业大学原党委书记吴松；文山学院党委书记熊荣元；黑龙江大兴安岭技师学院党委副书记、院长王学勇；山东警察学院党委书记张春义；云南开放大学党委委员、副校长蔺延钫；甘肃省原平凉医专校长朱建国

目前，31所中管高校纪委书记的提名、考察、任命，由中央纪委国家监委会同主管部门党组进行，对中管高校纪委、纪委书记开展考核工作由中央纪委国家监委进行。高校纪检工作的独立性和权威性得到增强，有效改变了以往高校纪委存在的不敢监督、不愿监督、不善监督状况。

与此同时，巡视利剑作用也在强化高校领导干部监督上得到彰显。十九届中央加强对中管高校党组织的巡视。31所中管高校党委自身也建立了巡察制度。

近期多个高校书记校长被查，印证了高校纪检体制改革、巡视监督等方面取得成效，也反映出对高校领导干部的监督仍需加强。

高校纪检监察机构要协助高校党委落实全面从严治党政治责任，做实日常监督，结合高校特点严格执纪、严肃问责，坚决清除象牙塔内污染源，守护校园一方净土。