因进口限制严格且需求强劲 中国冬天煤炭供应料紧俏

中国焦煤和动力煤市场今年余下时间料紧俏，因在重工业需求旺盛及冬季取暖需求来临之际，严格的进口限制抑制了供应。

中国是全球最主要煤炭消费国。据报导中国上周通知主要买家避免向澳洲购煤，是更广泛的进口限制举措的一部分，这对本已紧张的中澳贸易关系更是火上浇油。

据路透社报道，中国2019年焦煤进口总量中逾四成来自澳洲，动力煤进口则57%左右来自澳洲。

中国当局自2018年起就试图以购买上限的非正式配额制，遏制煤炭进口，希望支持国内矿商。

这些举措证实有效，实施之后国内煤价攀升，目前较国际指标煤价的溢价接近纪录水准。

2020年前三个季度，中国进口了2.3943亿吨煤，相当于2019年全年总进口规模的约80%。

但国内产出扩张步伐放慢，因在今年发生逾100起采矿事故后，对矿山安全检查更加严格，而且国内不断关闭老旧矿厂。

中国生产冶金用的焦煤数量不足以应付国内庞大的制钢产业需求。

“中国焦煤不太可能自给自足，因国内焦煤质量普遍较差，”富瑞金融集团(Jefferies)分析师Christopher LaFemina在一份报告中称。

交易商和分析师指出，如果进口一直受到严格限制，一些主要的煤炭消费地区，例如即将入冬的东北地区、以及发电厂距离煤矿产地较远的南部地区可能面临供应短缺。

北京一国有电厂的煤炭交易员表示，“确保冬季煤炭供应充裕的压力庞大，但进口配额不足，国内供应也可能不够。”

分析师还预计今年冬季来自重工业的需求将更加强劲，因为北京放松了排放限制，以尽力刺激经济增长。

华安期货煤炭分析师何磊认为，放松环保限制可能导致钢材减产幅度降至去年冬季的一半，约为6万吨/日。

据咨询机构我的钢铁(Mysteel)编制的数据，截至10月9日，中国主要港口的焦煤库存触及18个月低点350万吨。

中国北方四大港口的动力煤库存约为1,090万吨，为6月中旬以来低点。