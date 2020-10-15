蓝营示警：撤中天换绿媒 台湾迈向专制独裁

中天新闻台年底换照引发热议。国民党青年团前总团长田方伦示警表示，中天关台，或许台湾只是少了一点“偏蓝亲中”言论，但真正要感到害怕的是台湾人，他强调，若中天被关台，频道给绿媒，象征媒体全面绿化，将是台湾迈向一党独大与专制独裁的又一步。

据奇摩新闻报道，田方伦表示，1933年的纳粹党与2020年的民进党有87％的相似，控制媒体、言论与思想，用公帑进行全面大内宣与大外宣，近几年发挥第四权责任的中天新闻台，对政府的批评更刺耳，哪有不被关台的道理？

他说，刚结束的《新闻深喉咙》，过去就是被认为批评政府力道最为强悍，多次揭发弊案，却也撑不住无形大手的压力，黯然收摊。

田方伦批评，民进党在野时，说要有百分之百的言论自由；执政后，只能有力挺绿营、力挺政府的“言论自由”，政府会说这就是“时空环境的改变”，而言论全面绿化，台湾将迈向专制独裁。

国民党革实院长罗智强昨赴监察院，控诉阁揆苏贞昌伸手干预NCC独立职权，欲借关中天打压新闻自由，要求监察院长陈菊比照周处“除三害”​​；他说，苏贞昌去年痛批NCC，就是因为想管，且想关中天，NCC前主委詹婷怡因而“被请辞”，之后NCC不断骚扰中天与对民进党有意见的新闻台，针对一系列动作，要求监院依法弹劾苏贞昌。