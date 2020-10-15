西藏书记回应外媒 强调易地扶贫搬迁属自愿

西藏自治区党委书记吴英杰今天上午（15日）表示，西藏易地扶贫搬迁至今已搬迁26.6万人，项目一直都坚持群众自愿参与。

据澎湃新闻报道，国务院新闻办公室在西藏自治区拉萨市举行新闻发布会，介绍深入贯彻新时代党的治藏方略、西藏历史性消除绝对贫困有关情况。

西班牙埃菲社记者会上就西藏易地扶贫搬迁是强制性还是自愿性提问。对此，吴英杰提到，“在开始搬迁的时候，确实有一些年纪大故土难离的群众，但是我们做了很多工作。一是搬迁政策宣传，二是西藏的老百姓更相信眼前的事实，他相信看到的地方，所以我们在搬迁点盖好房子以后，我们都是把群众请过来，让他们先看，包括房子的户型设计、客厅放在哪里、他的生活在哪里，都让他们提意见，最终他们都很自愿地搬进来。”

吴英杰表示，“现在我们着急的不是有不搬的，我们着急的是有些不够搬迁条件的还想搬，所以我们还要继续做好工作，当然这就不是扶贫搬迁了。比如为了保护生态，我们还要让海拔4800米以上的群众往下搬，还有一些地广人稀的相对集中的问题，那是另外一回事了，完全是尊重群众自愿。”

而针对西班牙埃菲社记者关于2020年西藏总人口数据的提问，吴英杰答复称，“西藏的人口问题，最新的统计我们掌握的大概是351万左右，过去大家讲340万，这是动态的。”

吴英杰指出，这几年西藏人口发展比较快的原因在于特殊的医疗政策。他举例称，“西藏由于历史原因，好多妇女生孩子是在家里，婴儿死亡率比较高，所以国家实行了最特殊的政策，孕妇入院分娩，各地乡镇单位政府都要派人专门护理，还要给补助。由于入院分娩比例提高以后，现在婴幼儿的死亡率、新生儿的死亡率大大降低，所以人口增长应该说比较快。”

中国在西藏的政策一直受到美国等西方国家的关注，成为西方国家对华施压的手段。此前，特朗普政府周三任命一名美国高级人权官员为西藏问题特别协调员，称该官员将“将牵头美国在保护藏人独特的宗教、文化和语言特征；以及促进他们的人权得到尊重等方面的工作”。