台积电三季度营收121亿美元超预期 先进技术芯片占61%

半导体制造企业台积电今天（15日）发布了今年第三季度的财报。

财报显示，台积电2020年第三季度营收3564.26亿新台币，同比增长21.6%，环比增长14.7%；按美元计算，他们在三季度营收121.4亿美元，同比增长29.2%，环比增长16.9%。

公司实现归属净利润1373.1亿新台币（约46.7亿美元），同比增长了35.9%，环比增长13.65%。报告期内公司营业毛利率为53.4%，同比去年增长了5.8个百分点。

台积电当期晶圆出货量相比去年增长了18.6%。第三季度，5纳米芯片的出货量占晶圆总收入的8%；7纳米和16纳米芯片分别占35%和18%。按照16纳米以下为先进技术的定义，先进技术芯片占晶圆总收入的61%。

本期公司营收与毛利率均超出了公司预期。台积电同时发布四季度预告表示，预计第四季度销售额124亿美元至127亿美元，毛利率51.5%至53.5%（基于1美元对28.75新台币汇率假设）。

台积电副总裁兼首席财务官黄仁昭表示：“在5G智能手机、高性能计算和物联网相关应用的推动下，我们第三季度受益于先进技术和专业技术解决方案的强劲需求。”他还表示，“2020年第四季度，我们预计在5G智能手机发布和HPC（高性能计算）相关应用的推动下，对行业领先的5纳米技术的强劲需求将支持我们继续增长。”