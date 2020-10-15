段子手杜蕾斯翻车 因“有淫秽、丑恶的内容” 广告被罚81万

近期，避孕套品牌杜蕾斯“因为内涵广告被罚81万（人民币，下同，约16.4万新元）”登上热搜。

澎湃新闻根据大陆的天眼查信息显示，杜蕾斯微博认证的主体公司斯腾爽健贸易（上海）有限公司在2019年12月25日，因发布的广告妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚，而受到上海市场监督管理局的处罚。而其持股75.05%的子公司——上海曼伦商贸有限公司也于2020年7月8日接受行政处罚，处罚金额为81万元，违法行为涉及发布广告含有淫秽、迷信、恐怖、暴力、丑恶的内容。

而更早之前，斯腾爽健贸易（上海）在2016年3月也曾接受上海市浦东新区市场监督管理局的处罚，处罚金额20万，违法行为涉及 经营者利用广告或者其他方法，对商品质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。

杜蕾斯是全球知名避孕套品牌，曾隶属于英国SSL集团，2010年被消费品公司利洁时集团（Reckitt Benckiser）收购。

工商资料显示，斯腾爽健贸易（上海）有限公司成立于2006年12月，注册资本470万美元，类型为有限责任公司(台港澳法人独资)。

在中国国内的市场宣传上，杜蕾斯的官微一直有“段子手”的称号，善于发布“内涵”广告和捕捉社会热点。例如，杜蕾斯在10月14日苹果发布iPhone 12新机时，发布微博“5G很快，但你可以慢下来”。此前在电影《信条》热映时，也发布了微博“你以为一切都结束了吗？”