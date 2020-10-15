中国批美以香港自治法进行制裁 表明将维护中企合法权益

中国今天（15日）谴责美国炮制《香港自治法》并根据该法制裁中国人员，并表明必将维护中国企业和有关人员的合法权益。

据中国澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上，指责美国的做法严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，进一步暴露出其破坏香港繁荣稳定，遏制中国发展的险恶用心。

赵立坚呼吁美国停止以任何方式干预香港事务，干涉中国内政，并说：“如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施，捍卫国家主权安全利益。”

美国国务院在当地时间周三（14日）警告国际金融机构，如果继续与被美国视为协助北京控制香港局势的人士进行生意，这些机构恐将面对“严厉制裁”。

据路透社报道，美国国务院在一份交给国会的报告中点名10人，称在60天内将甄别与这些人进行“显著交易”的金融机构。

被点名的10名官员，包括特首林郑月娥、行政长官办公室主任和维护国家安全委员会成员兼秘书长陈国基、律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、政制及内地事务局局长曾国卫、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙、中联办主任兼国家安全事务顾问骆惠宁、港澳办副主任张晓明、驻港国安公署署长郑雁雄、警务处处长邓炳强。但名单中不包括于8月被美国制裁的警务处前处长卢伟聪。

美国国务院发言人说，《香港自治法》点名损害香港法治与高度自治的10名官员，早前也已经依据总统特朗普的行政命令，冻结资产，制裁有关官员。