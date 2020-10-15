中国官媒曾出现“勿谓言之不预也”的几次记载

中共中央机关报《人民日报》今天（15日）刊文警告台湾情报部门立即停止情报渗透活动，罕见地使用了被视为严厉外交警告的“勿谓言之不预也”。

公开资料显示，中国此前三度与别国爆发武装冲突前，都曾通过官媒以“勿谓言之不预也”发出警告，且这个说法均出现在社论级别的文章结尾。

1962年9月，《人民日报》在题为《是可忍，孰不可忍》的社论中，抗议印度军方攻击中国边防官兵，并在文末警告印度当局“勿谓言之不预也”。一个月后，中印边境战争爆发。

1978年12月，《人民日报》发表社论《我们的忍耐是有限度的》，抨击越南侵犯中国领土主权，同样在文末提及“勿谓言之不预”，隔年2月中越战争开打。

此外，新华社曾在1967年7月的通讯《我外交部向苏联提出强烈抗议》中，抗议前苏联在中国进行的间谍活动，文末也点明“勿谓言之不预也”。两年后，中苏双方在边界珍宝岛上发生武装冲突。

不过，近年来，中国官媒则不止一次在微博、微信等社交平台上使用过“勿谓言之不预也”。《人民日报》最近一次在纸媒中发出这个警告，是去年5月在国际论坛版块发表的《美方不要低估中方反制能力》。这篇署名为“五月荷”的文章抗议美国对中国的贸易打压，“奉劝美方不要低估中方维护自身发展权益的能力，勿谓言之不预！”

而和1962年、1968年的情况不同，今天《人民日报》对台湾发出警告的文章，并非社论，而是以“安平”的署名发表。而且，这句“勿谓言之不预也”是出现在文章中段，而非结尾。

（记者是《联合早报》上海特派员）