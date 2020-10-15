陆委会称有48件台湾人在大陆下落不明案件

台湾陆委会今天（15日）指责中国大陆执政当局接二连三对台湾从事两岸交流的人士，进行滥捕并编造子虚乌有的剧情，一再进行“恶意的政治炒作”，并称目前有48件台湾人在大陆下落不明的案件。

据台湾《自由时报》报道，陆委会发言人邱垂正在例行记者会上说，大陆执政当局的做法是刻意破坏两岸关系与正常的学术交流，并谴责北京当局企图干扰台湾社会，恫吓台湾人民的粗劣行径，也提醒台湾民众参与两岸交流将出现潜在的风险。

邱垂正提到，陆委会优先保护个案的安全和尊重家属的意愿，尽力提供协助，也会透过两岸司法互助协议联系窗口、海基会、海协会两位管道，以及陆委会、国台办既有的联系机制，要求大陆说明相关人等所涉罪名、关押的地点、厘清案情与告知，侦审进度。

他也说，陆委会要求确保相关人员的司法权益及同意家属赴陆探视，对于已经向政府寻求协助的案例，目前政府相关机关均与家属保持联系，并掌握案情发展的状况、提供法律咨询服务等协助。

对于未来家属如果提出申请探视的请求，邱垂正说，政府也一定会提供必要的协助，并呼吁大陆方面对当事人落实正当法律程序，充分保障他们应有的权益，“如果有其他台湾民众因类似案件遭到关押，也应该尽速通报我方及其家属”。

报道引述海基会去年9月提供的统计数据称，从2016年5月起，共接获149件台湾人到大陆失踪陈情的案件。

，邱垂正说，据海基会统计，目前逐一盘点案件有101件，包含已确认过的行踪、已经返台的，或知道关押处所、案件进度；其他48起案件则是无法确认，可能是失联或未能与陈情人取得联系。

大陆官媒央视连续三天报道台谍案，并提及李孟居、郑宇钦、施正屏、蔡金树四人的犯罪行为。