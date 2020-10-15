援鄂人士被揭发无护士资格证

中国一名曾前往武汉志愿协助抗击冠病的女子，在公布结婚喜讯后被揭发她并非一名护士，网民也称新郎为了跟女子结婚，以性爱片威胁前女友分手。

综合红星新闻、观察者网和《星岛日报》报道，25岁的于鑫慧据称瞒着父母，独自一人从江苏南通辗转前往武汉，成为医务志愿者，在康复隔离点驻守55天。

于鑫慧回到南通后获得了许多荣誉，包括南通五四青年奖章获得者、江苏最美人物江苏最美青年抗疫先锋获得者。

于鑫慧4月在媒体上征婚，说“想嫁给兵哥哥当军嫂”。她后来如愿以偿，在本月和军人王林订婚。

在这之后，有网民质疑于鑫慧并非医疗工作者，并指于鑫慧当初在媒体上自称“护士”的身份疑似造假。

南通市卫生健康委员会宣传处负责人后来指出，于鑫慧不是医疗工作者，也没有护士资格证。

中国媒体也在中国裁判文书网查到，一名“于鑫慧”去年12月因民间借贷纠纷，被江苏省如皋市人民法院纳入失信被执行人名单并限制其高消费。

报道也引述网民的说法称，于鑫慧伪造护士身份，成名后开始高调网上征婚，但她那时还没离婚，并育有一子，也被指在婚姻期间与其他异性保持暧昧关系，去年4月后就无正式职业，也不照顾孩子。

另有网民声称，于鑫慧的新婚丈夫王林，当初和于鑫慧在一起时也不是单身，并曾威胁当时的女友分手。