港府谈陈同佳案 批台湾有政治筹谋

香港特区政府强调，港女命案疑犯陈同佳自愿到台湾自首，与港台两地有否刑事司法协作机制，是两件独立的事情，并指台湾硬要扯上关系，显示他们有政治筹谋。

综合香港电台、香港01和台湾《联合报》报道，命案受害人潘晓颖的母亲昨天（15日）致函台湾大陆委员会主任委员陈明通，希望台湾简化程序，与港府放下歧见，尽快让陈赴台投案，接受法律制裁。

陆委会随后证实，他们收到潘晓颖父母的信件，并透过台北驻香港办事处转致关怀信函，表达对潘家的慰问之意，也强调实现司法正义、早日还给他们公道立场的决心不变。

陆委会在新闻稿中说，陈明通在信中提到，如同承办案件的士林地检署的呼吁，香港政府应该务实回应早先台湾所提出的司法互助请求，才能还原真正的犯罪事实和经过，让犯嫌得到应有的制裁，因此台港政府需要坐下来，好好的谈一谈。

特区政府发言人对此在声明中说，陈同佳在香港已服刑完毕，特区政府无权干预他选择以何种方式赴台自首或投案。

发言人认为，对表示愿意自首或投案的人，不断以不同借口制造赴台障碍，硬要将司法协助和他赴台投案两件事混为一谈，显然是政治操作，突显台湾根本毫无诚意让法治及公义得以彰显，而特区政府希望台湾拿出诚意，不作政治考量，务实处理事件。