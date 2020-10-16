中国出口管制法草案进入三审阶段

中国正在草拟的出口管制法草案已进入三审阶段，三审稿进一步强化维护国家安全和利益的属性与功能，并明确出口管制物项范围。

据新华社报道，出口管制法草案三审稿周二（13日）已提请全国人大常委会会议审议。

全国人大常委会分别在2019年12月和2020年6月对出口管制法草案进行了初次和二次审议，对管制政策、管制清单、管制措施、法律责任等方面进行规定。

草案三审稿增加规定，明确出口管制物项包括物项相关的技术资料等数据。三审稿提出，国家出口管制管理部门适时发布有关行业出口管制指南，引导出口经营者建立健全出口管制内部合规制度，规范经营。

三审稿也规定，违反本法规定，出口国家禁止出口的管制物项或者未经许可出口管制物项的，依法追究刑事责任。此外，任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中国国家安全和利益的，中国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。

报道称，出口管制，是指一国为履行防扩散等国际义务、维护国家安全和发展利益等目的，对核、生物、武器等特定物项的出口采取禁止或者限制性措施，是国际通行做法。

彭博社认为，新法将让中国拥有与美国类似的立足点，并说美国经常且具有战略性质地利用出口管制和相关许可，打击竞争对手。