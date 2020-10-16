分析人员：大陆军方恐随时切断台湾和东沙岛联系

一架原定飞往东沙岛的台湾包机昨天（15日）被要求折返，有分析人员担忧，中国大陆军方会随时切断台湾和东沙的联系。

据台湾《联合报》报道，国民党智库国防组召集人林郁方说，两岸对立，大陆解读台湾靠向美国、甚至陪同美国对付大陆，符合外国势力介入台湾，大陆执政当局就会设法报复。他认为，台湾外岛防务再坚强，仍处在“易攻难守”的军事态势。

林郁方认为，大陆军方昨天在东沙空域可能的干预之举，就在强调“这是我的势力范围”，外岛固然是延伸战略纵深之处，但包机被迫折回提醒外岛的军事价值，平常有加分，但战时是易被攻克的软肋。

他觉得，大陆执政当局随时可让台湾对东沙联系出现困难，香港飞航情报区就能让飞机无法降落，这是现实。

东沙群岛周边海空域离大陆较近，且敏感、军事价值高，林郁方认为，中国大陆、美国军机近期都密集在巴士海峡与西南空域进出，未来若战争爆发，这一带将是主战场。

林郁方也提到，台湾海峡水浅，平均仅70公尺，且海面窄，交战双方船舰不会进出海峡，否则容易遭对方反舰飞弹击沉。

他说，大陆军方机舰不断出没这一带，就是在搜集水文资料，与测试台湾军机如何反应，水底可能也有潜舰。除非两岸关系缓和，否则这种报复手段恐只增不减，现在是空中，未来在海上会不会有类似手段。