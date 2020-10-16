蚂蚁IPO“十年一遇” 券商提供20倍杠杆助力散户

香港股票经纪商对于蚂蚁集团大规模IPO将顺利进行信心十足，他们提供服务可以让散户投资者以高达20倍杠杆购买该股。

据彭博社报道，这追平了包括耀才证券金融集团和UP Fintech Holding Ltd.在内的经纪商所提供的历史最高杠杆率，反映出在可能的有史以来最大规模IPO即将登场之际，券商在金融和交易费方面的激烈竞争。蚂蚁集团在香港和上海的两地上市料融资至少350亿美元（476.45亿新元），但具体日期尚未确定。

彭博社评论说，虽然高于通常水平的杠杆率可能会让这个多年来最受期待的IPO之一的需求激增，但一旦股票下跌，将会使投资者和经纪商暴露在更大风险之中。此外，这还可能给香港货币市场造成严重破坏，因为该市场的利率即便在更小型的股票发行交易前后也通常会出现大幅波动。

香港金融服务公司Hywin International的首席执行官Nick Xiao说，现在几乎每个券商和银行都试图为客户寻找保证金融资，以便他们能够尝试申购股份；蚂蚁集团的上市交易是十年一遇的交易。

香港有700多家券商，但仅14家就占据了香港每日股票交易规模的一半以上。保证金贷款是这个行业的一个主要收入来源。

对于投资者而言，这些贷款增加了成功申购IPO股份的概率，而且会放大股票上市后上涨时的收益。不过，如果股票下跌，这也可能导致巨大损失：对于使用20倍杠杆的投资者来说，一支股票只要下跌5%就能让他们的全部投资化为乌有。

香港人只有在特别看好一宗IPO时，才会向耀才等独立券商以寻求保证金贷款，因为这些公司收取的利率通常高于商业银行或商业银行的经纪业务部门。今年早些时候网易、京东在香港进行的IPO交易也有类似贷款服务。

针对蚂蚁集团IPO，富途控股拟提供300亿港元（52.69亿新元）用于保证金贷款，这是该公司有史以来最大规模的拨备资金。耀才准备提供多达500亿港元保证金贷款。

耀才的首席执行官许绎彬说，利率将取决于蚂蚁股票发行开始时香港的短期银行间借贷成本如何。在香港，通常的IPO申购窗口期一般不到一周。

在今年夏季农夫山泉规模近85亿港元的上市交易中，锁定的需求规模约为6000亿港元，推动香港银行间贷款利率上升。券商预计蚂蚁集团上市交易对流动性的影响甚至更大。

当然，并不能保证IPO一定会成功。要在美国大选造成市场动荡前上市，留给蚂蚁集团的时间已经不多了。而且，特朗普政府正在探索对蚂蚁集团以及腾讯控股施加限制措施，因担心其数字支付平台威胁到美国的国家安全。

不过，券商还是押注蚂蚁集团的受欢迎度将会吸引来客户。香港证券业协会主席Gordon Choi说，即便IPO被推迟，也不会打击热情，人们看好蚂蚁集团的业务前景。