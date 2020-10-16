中国高调纪念“抗美援朝” 专家：积极应对美国挑战

中国高调纪念“抗美援朝”，受访专家学者告诉香港《明报》，这意味抗美援朝的历史任务并未过时，也是中国向外发布信号，即面对美国的极限战略挤压，中国不会做待宰羔羊，将发挥当年抗美援朝精神，积极应对挑战。

据《明报》今天（16日）报道，中国人民大学外交学系教授王义桅认为，抗美援朝虽然代价很大，但为中国人民赢得独立自主的国际地位，使中国不再依附欧美强国。

王义桅说，从前对抗美援朝纪念较低调，主要是考虑到中美关系正常化，改革开放以来又聚焦恢复和美国及美国联盟体系的关系，甚至考虑到于1992年才建交的韩国感受。

不过，如今美国正建设一个排除中国的新联盟，与中国脱钩，“搞新冷战联盟体系”，王义桅认为，这使中国不必再考虑与美国联盟体系的关系。

中国前总参上校、中国军事专家岳刚说，抗美援朝是中国与美国斗争的宝贵精神财富，在今日华府对中国极限施压，中国被迫与美国针锋相对时，全面发掘和宣扬抗美援朝精神，可加强中国反抗美国霸权的底气。

虽然70年前，志愿军所面对的是16国军事力量，但岳刚认为，中国宣传抗美援朝，目标仍以美国为主，“因为随着中国国际地位提升，美国很难揽起一个真正的盟友集团对中国进行制裁”。

他也认为，随着中美博弈升温，双方都在做最坏打算，忧虑擦枪走火；高调纪念抗美援朝，旨在告诫美国，彼此在历史上交过手，但中国并无屈服。

中国开国少将蔡长元之子蔡小心则认为，高调纪念抗美援朝有利于“激活”当代中国人民的家国历史记忆，因此抗美援朝精神的历史任务并未过时。

蔡小心说，中美关系未来定位是新兴全方位冷战关系，但这种冷战不是拼国力骚肌肉，而是东方文明与西方文明的精神比并。

他说：“比如说以中国为核心的东方文明的抗疫治理模式，与以美国为主的西方文明社会的抗疫治理模式，谁优谁劣一目了然，这也是另外一个角度的抗美援朝精神。”