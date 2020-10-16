首批排除华为的荷兰皇家电信选择爱立信建设5G

荷兰皇家电信集团（KPN）周四（10月15日）宣布，该公司已选择瑞典的爱立信(Ericsson)来构建其5G移动网络的核心元素。该公司去年决定不用华为的设备。

据美国之音报道，荷兰皇家电信集团声明，“将与爱立信合作”实施其核心的5G技术。这笔交易的财务细节没有公布。

该公司在2019年4月宣布，它将选择一家西方供应商来建设其核心的5G移动网络。这使其成为首批淘汰华为的欧洲运营商之一。华为是全球最大的电信设备和智能手机供应商。

美国方面曾表示担心，如果荷兰皇家电信集团的5G骨干中包含华为的设备，它将很容易受到中国政府的监视。

在KPN将华为排除在荷兰的5G网络的同时，比利时奥兰治(Orange)和普罗西莫斯(Proximus)也将华为排除在外，选择诺基亚(Nokia)帮助建造比利时的5G网络。

欧洲议会40多知名议员周三在给欧盟各国电信部长和欧盟委员会高级官员的一封信中说，中国的5G供应商华为和中兴通讯是对欧洲网络构成安全威胁的“高风险”公司。

美国政府一直在游说美国的盟友与伙伴，尤其是欧洲国家，不要使用华为的设备。

华为在美国实际上是被禁止的。美国在今年4月还发起了华盛顿所说的“干净网络”倡议，并在8月扩大了这一倡议，在电信运营商、移动应用程序、应用程序商店、网络云服务和海底电缆五大领域全面清除“不受信任的”中国设备和技术产品。

美国国务卿蓬佩奥周三在国务院举行的记者会上介绍，目前有40多个国家和50家电信公司加入了这个干净网络。