带货大V现场被抓 上海首例网红售假案告破

中国上海首例利用“网红主播直播带货”形式对外销售假冒注册商标商品案告破。

据中新网报道，记者15日从上海警方获悉，警方在浙江多地抓获售假犯罪团伙五个，当场缴获假冒多个奢侈品牌的箱包、服饰等各类商品3000余件，抓获正在直播带货的27岁的女子廖某等犯罪嫌疑人50余名，其中41人已被批准逮捕。

在8月28日下午，知名网红主播廖某前一秒正在直播间内试穿产品，下一秒镜头里却走进了一群便衣警察，直播戛然而止。

廖某2017年10月与一家经纪公司签约成为一名带货主播，并开始在某电商平台上开设直播间，主营女装和饰品。廖某凭借其独到的直播风格和穿搭技巧，短短三年积聚了百万粉丝，成为一名“头部主播”。

警方透露，据统计，廖某直播间场均观看人数在20万以上，场均销售额突破百万元(人民币，下同，20.25万新元)。成为“头部主播”后，廖某倍受商家青睐，几乎每天都要直播10个小时以上，每场收入可达3至4万元。

然而，随着廖某直播间的日益火热，一些“特殊”的商品也逐渐出现在了她的直播中。这些商品有着某些奢侈品的专有设计和图案标识，但在直播过程中，廖某不会提及这些商品的品牌名称，而是用一些具有极强指向性的奢侈品品牌或款式的代号进行介绍。售假不仅为廖某带来巨额提成收益，相较于带正品货，售假厂商还会额外提供一笔“出场费”。

警方说，在双重利益的诱惑下，廖某的直播间开始成为假冒奢侈品的销售渠道。

警方透露，为逃避监管和追查，直播结束后，廖某的直播团队会删除所有涉及假冒产品的购买链接、回看视频等。然而，在为期亮个月的侦查过程中，上海虹口警方已经将其所有涉嫌售假的直播活动录制了下来。

目前，警方已查实5家商家涉嫌售假，共计35名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。