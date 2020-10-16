据报中国招商证券将关闭伦敦大宗商品经纪业务

有媒体报道说，中国招商证券将关闭伦敦大宗商品经纪业务，此前对该业务是否符合集团的全球战略进行了评估。

据路透社10月16日报道，记者看到的信件写道：“令人遗憾的是，由于业务方向改变，我们已决定关闭自2014年起就在英国营运迄今的商品经纪业务”。该信件并未详细说明集团的全球战略。

该信函的署名为首席执行官Wei Zhang，信中还显示，招商证券(英国)有限公司拟在11月30日前关闭客户帐户。

该信函称：“我们将自2020年10月28日起移除您帐户中所有的保证金/信贷工具”，“为了加快关闭您的帐户，我们将要求您将现有持仓结清或者转移。”

金属经纪消息人士透露，招商证券关闭伦敦业务可能与中英在香港问题上的紧张关系有关，但该决定也可能因伦敦业务创收困难。

一位直接知悉内情的消息人士说，关闭招商证券伦敦大宗商品部门是由香港办公室做出的决定，但该人士不愿给出更多细节或者说明是否伦敦办公室将全数关闭。

招商证券是以资产计中国第四大券商，年营收256.6亿元人民币(51.95亿新元)。招商证券总部设在深圳，在香港和上海上市。

招商证券(英国)是伦敦金属交易所二级会员，能够以伦交所电子系统或者电话交易LME合约；做为LME清算会员之一，招商证券(英国)也能够为自身或者客户清算交易。根据招商证券(英国)官网，该公司也是洲际交易所(ICE)会员。