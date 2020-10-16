IMF总裁：中美需保持强有力刺激措施以助力全球复苏

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（15日）说，美国和中国需要保持强有力的刺激措施，以帮助全球经济从冠病病毒大流行中加速复苏。

据路透社报道，格奥尔基耶娃在IMF组织的一次委员会会议后的新闻发布会上说，更快的复苏取决于强有力的合作，以及在全球范围内公平分配冠病疫苗。她称，在疫苗方面提早取得进展可能会使全球收入到2025年增加9万亿美元（12.25万亿新元）。

她说：“这反过来可以帮助缩小富国和穷国之间的收入差距。”

她说，美国有财政空间和货币政策能力推出更多经济刺激措施，到目前为止，该国在大流行期间的支出对世界其他地区产生了非常积极的影响，其影响力“怎么说都不为过”。

格奥尔基耶娃说，应由美国当局决定任何进一步刺激措施的“确切顺序”，“但这一直是一个重要的积极提振，我们希望看看刺激措施将如何延续。”

格奥尔基耶娃补充说：“我们当然非常想看到企业和工人的生命线得以维持。这是我们的主要信息，不要过早撤走这些援助。”

她还说，世界第二大经济体中国也从财政支出、货币政策和强劲复苏中为全球经济提供了“强有力的刺激”，这为向中国供应大宗商品和供应链零件的国家创造了需求。

格奥尔基耶娃称，中国加入开发和广泛分配疫苗的国际努力将增强人们对大流行能够更快结束的信心。

她说：“除非全球各国都能持久地摆脱这场卫生危机，否则复苏仍将是不均衡且不确定的。”