中国三季度GDP料增5.2% 投资增速有望转正

有媒体分析认为，中国经济恢复动力不断加强，三季度GDP同比增速或达5.2%；1至9月整体固定资产投资累计同比增速年内或首次转正。

据路透社报道，综合51家机构预测中值结果显示，中国三季度GDP同比增速有望从二季度的3.2%加速至5.2%；基建和房地产投资维持高位，也将助力1至9月整体固定资产投资累计同比增速年内首次转正。

已经公布的9月出口增长强劲、进口凶猛，意味着当月工业生产进一步改善，9月工业料同比增长5.8%；而随着疫情防控常态化下生产生活进一步恢复常态，服务业继续提升，9月消费同比有望增长1.8%，为连续第二个月正增长。

国泰君安证券宏观研究团队花长春等说：“三季度经济进一步抬升，主要动能是房地产和基建投资，受益于年内宽松的信贷政策和配套的财政刺激政策，而制造业投资和社零增速受到疫情的影响，还尚未回到2019年的水平。”

他们在报告中指出，进入四季度后，房地产和基建进一步上行的动能在减弱，制造业投资和社零将成为主要拉动经济修复的因素。预计三季度GDP在房地产和基建的拉动下，单季度增速将回升至5.3%，全年累计增速转正。

花长春等认为，“（国内方面）房地产和基建的上行动能虽然在边际减弱，但是相对于2019年，同比增速依然处于较高的水平，三季度仍然将处于施工旺季，二季度末汛情挤压出来的施工需求也将在三季度释放。”外需方面出口中枢持续上行，制造业订单修复也将支撑相关产业链的开工，预计9月工业增速进一步上行至5.9%。

中信证券首席经济学家诸建芳看法更乐观一些，他预计三季度经济大概率恢复至疫情前水平，呈现“出口+消费+制造业”的拉动格局，预计GDP增速有望达到6%左右。

他说：“9月的整体投资活动将有小幅放缓，但整体较高景气的投资表现有望维持，拉动固定资产投资累计增速年内首度回正。”他预计1至9月固定资产投资同比增长0.7%左右，9月消费则继续向上修复至2.5%左右。

中国9月金融数据再超预期，在创历史同期新高的新增人民币贷款助推下，社会融资规模亦维持高增量。而强劲的企业中长贷等分项数据，表明实体融资需求持续旺盛，进一步印证了当前的经济活力。

周三中国央行调查统计司司长阮健弘分析说，宏观杠杆率的提升是宏观政策支持疫情防控和国民经济恢复的一个体现，这个政策现在已经取得了显著的成效，预计三季度GDP的增速会进一步提升，这也为未来更好的保持合理的宏观杠杆率的水平创造了条件。