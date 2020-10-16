中国教育部：中考体育将达到和语数外同分值水平

中国教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说，学校的体育中考要不断总结经验，逐年增加分值，要达到跟语数外同分值的水平。

据中国青年报客户端报道，王登峰在今天（16日）教育部举办的新闻发布会上说：“目前全国有一家，云南省已经做到了从今年开始体育中考跟语文数学外语一样都是100分。而在此基础上，我们通过不断总结经验，立即启动体育在高考中计分的研究。”

最近中共办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，就加强和改进学校体育、美育工作进行了设计和部署。

王登峰说：“文件进一步明确了体育中考的方向，而且要进一步扩大它的分值和影响力，同时开展研究在高考录取中体育素养如何评价、如何计分。这对于学校体育，特别是体育作为学生升学评价体系的一个重要组成部分带有革命性的提法或者观点，这也是我们下一步要重点推进的一项工作。而关于美育，跟体育一样，除了前面的综合性评价以外，美育中考要在试点基础上尽快推广。”

王登峰介绍，目前全中国已经有四个省开展美育中考计分，同时还有六个省、12个地市已经开始了中考美育的计分，分值在10分到40分之间，云南省从今年开始要增加到40分。“这个试点已经有了相当的基础，下一步我们要把美育中考的工作做的更加扎实，到2022年力争全覆盖，全面实行美育中考。”