无锡警方凭菜叶上残缺指纹破获19年前命案

中国江苏省无锡市警方根据一筐30斤的鸡蛋、菜叶上残留的指纹，依托现代刑事技术，破获了19年前的重大命案积案。

据香港中通社报道，无锡市公安局10月15日召开新闻发布会通报，事发于2001年3月17日早晨，无锡雪浪镇进溪村的村口不远处的小路上，一辆自行车倒在地面上，旁边有一名女子躺在血泊中，已经没有了呼吸，女子头部有明显被重击的痕迹，作案手法十分凶残。限于当时的条件限制，这起案件的侦查始终未取得突破。

19年前还是一名普通侦查员、现任无锡市公安局刑事科学技术研究所所长的费旭鸣说，当时自己在案发现场发现有一处新鲜粪便，粪便上还盖着几片菜叶，一片菜叶上的指纹条件稍好，可以看到残缺的指纹纹路，高度怀疑是嫌疑人所留。

今年5月30日早晨，无锡新安一家餐饮店的老板发现自家一筐30斤的鸡蛋和一箱鸡块被盗，遂报案。民警很快就到现场处理，还开展了调查工作，当天就抓到了嫌疑人郁某山。

郁某山被传唤至派出所后，交代了顺手牵羊进行盗窃的事实，并积极做出赔偿取得受害人谅解。因盗窃数额不大，派出所对其进行了批评教育。

无锡警方说： “两起看似毫无关联的案件，却在冥冥中有着千丝万缕的关系。”

今年8月中旬，无锡市公安局刑事科学技术所技术员王霖在对嫌疑人档案库进行复检时发现，郁某山高度比中19年前锡南地区命案嫌疑人。

经周边深入调查，无锡警方确认郁某山具有重大作案嫌疑。8月18日中午，民警在新吴区一机械公司车间内将郁某山成功抓获。

今年57岁的郁某山落网后，交代了其在1999年至2001年期间，在无锡锡南地区尾随、守候夜间上下班女工，持棍棒、铁锤等凶器拦路袭击并实施抢劫、强奸，致两人死亡、多人受伤的犯罪事实。