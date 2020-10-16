浙江嘉兴公布疫苗价格 每支200人民币

中国浙江嘉兴市疾控中心公布，当地用于紧急接种的疫苗，价格为200元（人民币，下同，40.5新元）每支，两剂次共400元。

据《健康时报》报道，中国浙江嘉兴市疾控中心10月15日在微信发文说，嘉兴市目前用于紧急接种的疫苗由省级部门统一向北京科兴中维生物技术有限公司征订，逐级分发至定点接种单位。该疫苗尚未正式注册上市，经批准用于紧急接种。

该疫苗接种两剂次，间隔14至28天，疫苗价格为200元每支，两剂次共400元。

根据有关要求，冠病疫苗紧急接种按照重点人群优先、疫情地区优先、安全接种、知情自愿原则开展。疫苗紧急接种对象分为重点保障对象、重点推荐对象和一般对象。

重点保障对象包括医务人员、卫生防疫人员、口岸检疫和边防检查工作人员、集中隔离医学观察工作人员等；重点推荐对象包括保障城市基本运行人员、公共场所服务人员、特殊场所人员、前往疫情中高风险国家和地区从事公务的人员等；一般对象指自愿接种的其他人群。

嘉兴市市民如有紧急接种需求，也可以在权衡紧急接种冠病疫苗的利弊后，自愿作出选择，接种前须签订知情同意书。

记者注意到，此次嘉兴疾控发布的说明中，采购的疫苗为北京科兴中维生物技术有限公司。其为中国科兴控股生物技术有限公司旗下的子公司。

此前据中国驻土耳其使馆微信公众号消息，9月16日，中国科兴控股生物技术有限公司旗下北京科兴中维生物技术有限公司研发的一款冠病病毒灭活疫苗克尔来福在土耳其正式启动第三期临床试验。试验设计入组人数1.3万人(包括1200名医护人员)，自愿接种者为18至59岁的的成年健康人，以验证该款疫苗的有效性。

此前香港《南华早报》报道称有两款冠病灭活疫苗正在申请中国药监部门的有条件批准，一旦获得批准，疫苗最高定价为600元，这两款灭活疫苗，都需要接种两针，每针的价格是300元。

除了科兴中维生物的疫苗已进入临床三期，国药集团中国生物研制的冠病灭活疫苗也已全部进入临床三期阶段，且此前已面向高风险人群启动紧急使用。

国药集团内部一知情人士告诉记者，目前国药的冠病疫苗还未到确定疫苗价格的阶段，还未明确定价。

但是关于疫苗上市后的价格，国药集团党委书记、董事长刘敬桢此前在接受《光明日报》采访时透露，灭活疫苗上市后，预计几百块钱一针。打一针疫苗，保护率大概是97%，如果打两针疫苗，保护率能达到100%。因此如果打两针的话，价格应在1000块钱以内。