民调：大陆若武统 台八成受访者愿为台而战

台湾民主基金会的民调显示，若中国大陆为统一攻打台湾，愿意保卫台湾而战的受访民众比例创新高，共有79.8%。

据《自由时报》报道，台湾民主基金会今日（16日）以《2020台湾民意价值与治理》为题发布民调。民调显示，在民主防卫的部分，若中国大陆为统一攻打台湾，愿意保卫台湾而战的受访民众比例创新高、共有79.8%，相较去年68.2%上升不少，去年不愿意为台而战的民众比例为20.5%。

若台湾因宣布独立导致中国大陆武力攻打台湾，有71.5%受访民众愿意为台战斗，与去年57.4%相较增长较多，不愿意的则有19.8%。

台湾的中研院社会所副所长陈志柔分析说，台湾民众对民主防卫的决心在2019年至2020年间有明显的增加，究其原因可能是因为大陆近期的态度刺激台湾人的防卫决心。陈志柔说，台湾政府在防疫对策上的成功也增加民众的自信与荣耀感，大陆对台持续施压、对港实施国安法等作为，降低台湾人对中国大陆的善意。

台湾政大选研中心主任蔡佳泓说，进一步分析民众资料显示，愿意为保卫台湾而战的多半是年轻人、政党倾向多为民进党，相较不愿意为台而战的民众，多数为40岁以上中年人，政党倾向多为国民党；蔡佳泓认为，这可能是因为40岁以上的民众过去有战争经验，因此较不愿意两岸间走向冲突。

台湾民主基金会自2011年起，每年皆委托民调单位针对台湾人对民主价值与治理的评价进行调查，今年的调查按往例询问台湾民众对民主的态度、防卫民主的意愿等。

本次民调为台湾民主基金会在今年5月6日至10日委托政大选研中心进行，有效样本1226份。