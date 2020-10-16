台港民航单位就飞机折返事件各有说辞

香港和台湾民航单位就飞机赴东沙岛途中折返事件各有说辞，香港民航处称台湾取消进入请求，台湾民航局则指香港方面临时告知有危险区域不得进入。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，香港民航处今天（16日）说，按既定机制，飞机使用有关航道进入香港飞行情报区前，需由香港及台湾双方的航空管制中心事先协调，以及获得香港民航处批准。

民航处提到，处方昨天接获台湾民航局通知有关航班拟经该航道进入香港飞行情报区；因应当时的情况，香港民航处通知台湾航空管制中心，有关航班需遵守的最低安全高度。台湾航空管制中心之后向香港民航处表示，取消有关航班进入香港飞行情报区的要求。

该处说，在这起事件中，他们一直按既定机制和程序行事。

台湾民航局就此提到，飞机昨天上午由高雄小港机场飞往东沙，在香港区管中心与台湾区管中心交接过程中，香港临时通知高度2万6000尺以下有危险区域不得进入，因立荣航机最高飞行高度为2万5000尺，故而在飞安考量下被迫返航。

民航局也说，台湾呼吁香港方面应就两个问题做出说明，包含依国际惯例，若有危险状况，应事前发布飞航公告，何以香港航管只在航管交接时临时通知；此外，香港通知2万6000尺以下有危险区域，究竟是何种危险区域，也应公开释疑。