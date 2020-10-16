中国年内实际使用外资首实现人民币美元“双转正”

中国商务部周五（16日）公布，中国1至9月实际使用外资（FDI）7188.1亿元人民币（1457.08亿新元），同比增长5.2%，折合1032.6亿美元（1402.24亿新元），同比增长2.5%；为今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。

据路透社报道，商务部网站刊登新闻稿显示，9月单月FDI为990.3亿元人民币，同比增长25.1%，折合142.5亿美元，同比增长23.7%。

新闻稿称：“从季度情况看，三季度全国实际使用外资同比增长20.4%，增速明显高于一季度的至10.8%和二季度的8.4%。”

分行业看，1至9月，服务业实际使用外资5,596.8亿元，同比增长15%；高技术服务业同比增长26.4%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长18.5%、92.5%、72.8%、31.2%。

在主要投资来源地中，1至9月，香港地区、新加坡、英国、荷兰实际投入外资金额同比分别增长11%、8.6%、32.8%、150%。

中国商务部稍早并公布，1至9月对外非金融类直接投资5,515.1亿元人民币(折合788.8亿美元)，同比下降0.6%，降幅有所收窄；投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等领域。