国台办：很多所谓“失联台胞”已取得联系或返台

中国大陆媒体连续报道台谍案后，台湾陆委会称2016年起有149件台人在大陆失联陈情案，大陆国台办发言人昨天（16日）对此回应称，与事实严重不符，在大陆协助下，很多所谓“失联台胞”已与家人取得联系或返回台湾。

据央视新闻报道，国台办发言人朱凤莲昨天表示，关于“迅雷-2020”专项行动所涉台湾间谍案，犯罪事实清楚，证据确实、充分。她还说，陆委会对此心知肚明，所谓“诬陷台湾民众”的说法是歪曲事实，心里有鬼。

朱凤莲指出，由于民进党当局拒不承认“九二共识”，破坏两岸共同政治基础，导致国台办与陆委会、海协会与海基会联系沟通机制停摆至今。陆委会编造所谓“通过两岸既有联系机制提出要求”的谎言，完全是“罔顾事实，公然欺骗台湾民众”。

朱凤莲表示，陆委会所谓“149例台胞在大陆失踪”的说法与事实严重不符，“完全是恶意炒作”。在大陆有关方面协助下，很多所谓“失联台胞”已经与家人取得联系或返回台湾。

她强调，民进党当局应停止政治操弄，停止针对大陆的情报渗透破坏活动。

此前，台湾陆委会发言人邱垂正表示，自2016年5月20日以来，海基会共受理149件台湾人在大陆失联的陈情案，仍有48件还未能确认行踪，部分可能是未能与陈情人取得联系，目前这些案件正在逐一盘点。