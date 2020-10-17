消息：中国恒大表示考虑适时回购美元债以提振投资者信心

中国恒大集团据称昨天举行投资者会议，公司高层表示将适时考虑回购美元债，以增强市场信心。

根据彭博社报道，参与会议的知情人士称，中国恒大高层还表示正在考虑明年2月到期的180亿港元（31.55亿新元）可转债不同的偿付方案，包括全额兑付、要约置换(exchange offer)、现金回购(tender offer)等，并将与投资人进行商讨。

因未获授权而不愿具名的知情人还透露，公司管理层据悉还在由美国银行组织的会上表示，预计国家在本月底或下月初也会对部分房企出台政策，允许将短期债务转为中长期债，以维持房地产市场稳定。

恒大未立即回复寻求置评的请求。美国银行驻香港发言人不愿就是否组织了此次会议予以评论。央行也未立即就房企短债转长债的政策的问题予以置评。

9月下旬恒大因债务压力股债出现重挫后，公司说服了部分战略投资者放弃股权回购。此后公司配股募集了43亿港元，不过规模较计划近腰斩。恒大本周定价了21亿元人民币的境内公司债，并据悉已偿还周五到期的两期在岸人民币债券本息。

知情人士援引恒大高层称，公司与863亿元人民币战投签订的补充协议不包括回购条款，此外，信贷方面虽然银行审批放款上更严谨，但目前恒大可以正常融资。

截至昨天晚上6时，恒大2月份到期的港元可转债买价升不到0.1%；美元债涨跌互现。中国恒大港股周五收涨0.38%，本周下跌19.3%。