印媒访吴钊燮 中国驻印使馆：提出严正交涉并坚决反对

印度一家电视台采访台湾外交部长吴钊燮专访，引发北京不满。中国驻印度使馆新闻发言人嵇蓉参赞在一则声明中指出这是为其“台独”言论张目，公然违背一个中国原则和印度政府一贯立场，挑衅一个中国原则底线，中国对此提出严正交涉并表示坚决反对。

综合《联合报》和中国驻印度大使馆微信公号的消息，吴钊燮在访问中表示，台湾不是中国的一部分，中国宣称代表台湾，这不是事实，只有经过民主选举的台湾政府才可以代表台湾人民。

嵇蓉指出，世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分。这是得到联合国决议承认的基本事实，也是国际社会普遍共识。无论民进党当局和“台独”势力如何歪曲事实、鼓吹“台独”，都无法改变台湾是中国一部分的历史和法理事实。所有与中国建交的国家都应坚定履行坚持一个中国原则的承诺，这也是印度政府的官方立场。

嵇蓉还说，近一个时期以来，民进党当局挟洋自重，加紧与外部反华势力勾连，频频制造事端，大搞“台独”分裂活动，严重损害台湾人民福祉，严重危害两岸和平和台海局势稳定，严重危害国家主权、安全和发展利益。

嵇蓉强调，台湾问题事关中国核心利益。我们坚决反对任何制造所谓“台湾独立”、“两个中国”或“一中一台”的分裂行径。台湾问题是不能触碰的红线，在大是大非的问题上不容妥协。任何污蔑中国形象，挑拨中国与其他国家关系，为台湾当局拓展所谓“国际空间”的图谋注定会失败。实现祖国完全统一，是大势所趋、民心所向。我们绝不给任何形式的“台独”分裂活动留下任何空间。中国敦促印度有关媒体在涉及中国主权和领土完整等重大核心利益的问题上秉持正确立场，恪守一个中国原则，不为“台独”势力提供发声平台，避免发出错误信号。