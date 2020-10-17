台湾中天传将被撤照 马英九：台湾的言论自由谁来撑？

台湾中天电视台传将遭撤照引发争议，台湾前总统马英九今天在面簿批评，撤销电视新闻台执照在民主国家是极为严重的事，蔡英文总统才称要撑言论自由遭中共打压的香港，难道自己对言论自由的钳制要超越戒严时代？超越香港？他质问，若中天真被撤照，台湾的言论自由又由谁来撑？

根据《联合报》报道，马英九指出，蔡英文在今年1月美国《时代杂志》专访时才说“台湾的言论自由应该是亚洲数一数二的，这是亚洲最自由的地方之一，对媒体来讲是一个最好的环境”。此话言犹在耳，却传出中天新闻台因言论得罪当道，可能被撤照。

马英九表示，他2008年3月当选总统后，美国总统小布什贺电赞美“台湾是亚洲与世界民主的灯塔”，但民进党执政四年来，台湾与自由、民主却渐行渐远。党产会、促转会、中选会、陆委会等机关一一“东厂化”，反渗透法更成为制造绿色恐怖的恶法。

马英九质疑，蔡英文曾说，“台湾言论自由的边界正被侵蚀”，但他要提醒，蔡政府若真将中天新闻台撤照，所被侵蚀的不只言论自由的边界，而是言论自由的核心，民主的核心。马英九还提醒说，蔡英文才刚高票连任，切莫重创台湾民主，赶快悬崖勒马。

马英九也呼吁美国国务院与华盛顿的“自由之家”（Freedom House）等关心台湾言论自由民主制度的国际友人，与台湾民众一起关切中天新闻台换照案，不要让关闭新闻台、打压言论自由这种极权国家才会做的丑事，在台湾发生。

