浙江多地提供冠病疫苗紧急接种

浙江省政府新闻办昨天举行冠病疫情防控工作新闻发布会，透露浙江将筹划冠病疫苗紧急接种工作。据公开资料来看，浙江或是目前中国唯一推进冠病疫苗紧急接种的省市。

根据澎湃新闻报道，浙江嘉兴市疾控中心前天通过微信公众号发布消息表示，根据上级有关要求，冠病疫苗紧急接种按重点人群优先、疫情地区优先、安全接种、知情自愿原则开展。但截止昨天上午从当地多个疾控中心以及社区卫生服务中心反馈的消息，浙江各地对疫苗紧急接种的程序不一。

在浙江义乌，冠病疫苗紧急接种已经正式开始。义乌江东街道社区卫生服务中心一小时内有约二十人来接种疫苗，多数是要出国工作或是有出国打算的人员。义乌冠病疫苗的接种不限制户籍，外地非常住居民满足接种条件的也可以接种，费用是每针200元人民币（约40新元），另加28元的接种服务费。

浙江宁波市疾控中心工作人员表示，目前冠病疫苗紧急接种是重点人群优先，对出国的人也会提供，具体开打时间还没定，大概“这月底到下月初”。至于普通人何时能预约接种，上述工作人员表示，现在还没开始，需要到时看具体政策，“如果疫苗充足，就可以，如果不充足，可能就要再看了”。

浙江绍兴市疾控中心的工作人员则表示，目前只有针对出国人员的预约，但需要提供证明，如出国留学需要提供通知书。值得一提的是，工作人员透露，该地预约冠病疫苗紧急接种并非通过各社区卫生服务中心，而是通过疾控中心统一预约。通过疾控中心预约后，五天后可以接种疫苗。

另外，浙江省会杭州市疾控中心工作人员表示，该市目前还没有开通这项服务，暂时也没有时间计划什么时候可以接种。

不过，杭州、宁波、绍兴等地并未公布紧急使用冠病疫苗的详细信息，从嘉兴疾控此前发布的消息，浙江省紧急使用的疫苗来自北京科兴中维生物技术有限公司（简称“科兴中维”）。嘉兴市疾控中心工作人员还透露，中国很多冠病疫苗进入三期，浙江与科兴有合作，“毒株都是咱们这边提供的”，所以“先用一下，看苗到底怎样，不是因为其他的疫苗不好。”

据悉，科兴生物在研冠病疫苗是冠病灭活疫苗，目前正在境外开展Ⅲ期临床研究，曾亮相中国服贸会。关于疫苗的产能，科兴生物曾透露，生产基地已形成年产3亿剂以上的产能。