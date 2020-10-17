中国“10元店”名创优品登陆纽交所

中国“10元店”名创优品前晚正式登陆纽交所，定价20美元（27新元），高于此前16.5至18.5美元的定价区间，总发行3040万股ADS。

根据澎湃新闻报道，名创优品上市首日高开20%，后又迅速回落，当日收盘报20.88美元/股，较发行价高4.4%，总市值63.47亿美元。

因疫情的原因，名创优品的一众高管不能亲赴纽交所敲钟，因此在广州长隆酒店1：1模拟了一个敲钟台，并中美两地连线完成了上市仪式。

名创优品（集团）董事会主席兼首席执行官叶国富在现场表示，名创优品最大的核心竞争力是极致的性价比和高频上新。他说：“极致的性价比和高频上新说起来很容易，要做到很难。我们就要做难而有价值的事情，这就是我们名创优品存在的意义。”按照上市首日收盘市值计算，叶国富72.5%的持股给他带来了近300亿人民币的身家。

自2013年在北京开出第一家门店后，名创优品依靠性价比和加盟模式，在短短期间内就扩张迅速。目前，在全球拥有超过4200家门店，其中国内超过2500家，在海外80多个国家和地区拥有超过1680家门店。

招股书显示，名创优品上市募资在扣除相关发行费用后，约30%的募集资金将用于扩大门店网络、约30%用于投资仓储与物流网络、约20%用于投资数字化运营系统，其他将用于营销活动、购置土地建造办公楼和潜在战略投资等。

招股书还显示，2019年名创优品全年GMV达到190亿元（人民币，下同）。2019财年(2018年7月至2019年6月)，名创优品营收93.9亿元，亏损2.9亿元；2020财年(2019年7月至2020年6月)收入89.8亿元，同比下降4.4%，亏损2.6亿元。

与此同时，名创优品2020财年毛利润为27.32亿元，相比2019财年的25.11亿元增长8.8%；2019财年毛利率为26.7%，2020财年增至30.4%。

因为极致性价比，名创优品又被中国网友戏称为“10元店”。名创优品门店商品价格往往在十几元、二十几元人民币左右，涵盖了生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个品类。

不过名创优品在快速发展的同时也一路面临质量和抄袭的质疑。

近期，上海药品监督管理局网站发布的《2020年第1期化妆品监督抽检质量公告》显示，名创优品（广州）有限责任公司代理的一款名为“一步可剥指甲油”抽检不合格，检出三氯甲烷含量高达589.449μg/g。根据《化妆品安全技术规范》（2015版）规定，三氯甲烷检测标准限值为0.40μg/g，该指甲油三氯甲烷含量超标1400多倍。

