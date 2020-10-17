中国国家能源局副局长刘宝华被查

据中央纪委国家监委网站消息，中国国家能源局党组成员、副局长刘宝华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。据了解，现年57岁的刘宝华被查十分突然，就在两天前他还在河北张家口市调研电力央企的储能示范项目。

根据澎湃新闻报道，据中国国家能源局网站简历显示，1963年出生的刘宝华是河北宁晋人，1984年1月参加工作，1985年10月加入中国共产党，高级经济师。

刘宝华在1984年1月至1998年7月期间在中国水利电力部、能源部、电力部等单位工作。其间，在1987年8月至1988年7月间曾担任中央讲师团(江西)党委委员、团委书记;1990年至1995年，在北京师范大学、河北大学在职学习，获得教育学硕士学位。1998年7月至2003年3月，曾任国家经贸委电力司经济运营处处长、助理巡视员。2003年3月至2013年3月，刘宝华担任国家电监会市场监管部副主任、主任。

原中国国家能源局和原中国国家电力监管委员会的职责在2013年的国务院机构改革中整合，重新组建了新的国家能源局，电监会不再保留。刘宝华在是年6月出任新的国家能源局市场监管司司长（正司局长级），2014年5月调任核电司司长。2017年8月起，升任国家能源局党组成员、副局长。

作为国家能源局副局长之一，刘宝华在任上负责分管电力司、核电司、市场监管司、电力安全监管司、派出能源监管机构、中国核电发展中心、大坝安全监察中心、电力可靠性管理和工程质量监督中心。