中国驻加大使：尽管中加关系困难 贸易和多边领域合作空间仍广阔

中国驻加拿大大使丛培武前天在使馆举行的媒体视频记者会上表示，尽管当前中加关系面临严重困难，但不论在双边贸易投资还是在多边领域，两国仍有广阔合作空间，并强调美国是中加关系麻烦制造者，促请加方尽快作出正确决断，摆脱第三方干扰影响，妥善解决孟晚舟事件。

根据中华人民共和国驻加拿大大使馆网站消息，从培武在记者会上说，当前中加关系因为孟晚舟事件面临严重困难。该事件是美国一手炮制的严重政治事件，其目的就是打压中国高科技企业和华为公司。不幸的是，加拿大在这一过程中充当了美国的帮凶。中国敦促加方从事情本身是非曲直和公平正义出发，尽早作出正确决断，释放孟晚舟平安回到中国，为中加关系重回正轨创造条件。

从培武也指出，尽管当前中加关系面临严重困难，但不论在双边贸易投资还是在多边领域，两国仍有广阔合作空间。虽然受冠病疫情影响，但今年前8个月加拿大对华货物出口仍增长2.5%。与之相比，加对世界其他国家出口却下降了15%。这说明了中国高质量发展将为两国合作带来更多机遇。同时，中加两国在应对气候变化、环境保护等涉及人类发展等重大问题上也有着广泛共同语言。因此，中加两国合作前景依然广阔。当然，要释放两国合作潜力，加拿大就应尽快作出正确决断，妥善解决孟晚舟事件，为两国关系发展扫清障碍。

