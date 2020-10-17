李克强：双创主体是“市场经济”大海中破浪前行的小船

中共中央政治局常委、国务院总理李克强前天出席2020年全国大众创业万众创新活动周时，形容大量的新增双创主体是“市场经济”大海中的一艘艘小船，需要政策予以扶持，使他们不仅能够顺利出航，而且能够应对逆境，破浪前行。

根据澎湃新闻报道，本届双创周即以“创新引领创业，创业带动就业”为主题。李克强在讲话中提到，今年在疫情和世界经济衰退冲击下，中国经济能够稳住基本盘、较快实现恢复性增长，上亿市场主体的强大韧性发挥了基础支撑作用。近几个月来，新增市场主体、初创企业大幅增长，有力支撑了就业，其中双创发挥了重要作用。

李克强认为，双创培育了接续有力的新动能，中小微企业蓬勃发展，很多大企业通过双创汇聚各方资源加速升级。双创以鼎新推动革故，促进了“放管服”等改革，成为提升创新效率和能力的重要抓手。

李克强重申，下一步要继续把规模性纾困政策坚决落实到位。特别是要加大对广大中小微企业、个体工商户和双创主体的帮扶。要保持政策的连续性和稳定性，完善直达机制，提高资金使用效益，让市场主体和双创企业不仅生存下来，而且能够活跃起来，保持良好的发展势头。

不过，李克强也指出，现在羁绊创业创新体制机制的绳索总体打开了，但细的绳索还有不少。一方面，要通过减税降费让利，让市场主体减少负担、轻装上阵，另一方面要继续精简各类审批许可和管理措施，推动更多政务服务事项“一网通办”、“跨省通办”。

李克强表示，要加强对市场主体特别是初创企业的扶持和服务，探索符合新兴产业特点的包容审慎监管模式，既留足发展空间，又保障公平竞争、促进优胜劣汰、守好安全底线。

