中国国庆期间境内酒店业复苏：入住率和客单价均高于去年同期

境外游尚未恢复，国内游成为了中国“十一”黄金周旅游消费的主战场。根据文旅部门披露的数据显示，今年“十一”的八天假期，中国国内共计6.37亿人次出游，国内旅游收入4665.6亿元（人民币，下同，约946亿新元）。八天长假期间，全国共接待国内游客按可比口径同比恢复79%；国内旅游收入按可比口径同比恢复69.9%。

根据澎湃新闻报道，来自酒店民宿的多个数据表示，今年长假期间酒店民宿订单量均出现“一房难求”现象，不少来自住宿行业的表现均超去年同期。

携程此前发布的数据显示，国庆黄金周期间，携程预售酒店GMV环比大增超过100%。整体酒店订单中，四星级和五星级酒店占比近半数。此外，国庆期间酒店连住5天旅客环比增长35%，连住七天环比暴增70%。

价格方面，马蜂窝旅游的数据显示，今年国庆黄金周期间民宿客单价较去年同期上升32.97%，酒店客单价较去年同期上升25.67%，“当地游”的客单价较去年同期上涨31%。

从度假酒店的数据来看，不少度假酒店表现全面好于去年同期。

据复星旅文旗下旅游目的地三亚亚特兰蒂斯提供的述显示，亚特兰蒂斯迎来了旅游的全面复苏，并整体超越去年同期。而高端温泉酒店柏联集团旗下五家酒店的入住率都全面超过去年同期。复星旅文旗下Club Med（地中海俱乐部）度假村的数据显示，今年“十一”期间，国内开业的五家度假村平均入住率接近90%，整体入住率同比增长6%。此外三亚和桂林度假村国庆假期的平均入住率也高于80%。

商务酒店方面也有不错的表现。例如华住集团旗下酒店已基本实现100%开业。黄金周期间，华住集团旗下酒店平均出租率达85%，单房收入和出租率与去年同期持平且略有上升。同时，热门景区周边酒店呈现出供不应求的满房状态。

