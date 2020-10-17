美智库报告指多数民众支持协防台湾 苏贞昌：自己的国家自己救

两岸情势日渐紧张，根据美国智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）周三（14日）发布的一份最新民调，有多数美国人愿意承担风险，保护台湾不受中国大陆威胁。台湾行政院长苏贞昌昨天对此回应时表示，“自己的国家自己救”，不能期待外人帮忙。

根据东森新闻台报道，该份民调指出，多数美国民众其实愿意支持协防台湾，以1至10评估“值得承担风险”的标准来看，评估美军是否应该出兵协助防卫，其中台湾获得6.69分，此外，美国意见领袖则普遍比一般民众更愿意为盟友承担风险，给予台湾高达7.93分，南韩8.6分、日本8.86分而澳洲则有8.71分。

对于民调结果，苏贞昌表示，谢谢美国人关心台湾，但是自己的国家自己救，台湾人要为自己的土地努力，不能期待外人帮忙，只有自助才能人助。

台湾行政院发言人丁怡铭表示，捍卫自己国家是台湾人自己的责任，对于其他国家的支持表达感谢。蔡英文政府上台后持续对对岸释出善意，同时也和周边国家保持良好互动，共同维持区域和平稳定，近来台湾透过整个自由民主的宣传，还有婚姻平权推动以及防疫成果，都让台湾能见度提升非常多，政府会持续努力争取国际支持，也感谢各国对台湾的支持。

台湾外交部北美司长徐佑典前天回应，台湾重心在于强化国防、维持区域的和平稳定，并称台湾相关政策不会因为智库研究报告而有所改变，这是中华民国台湾政府在面对强化国防的态度。